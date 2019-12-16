17歲少年色鉛筆畫動物「生動有靈性」...3年來堅持每天畫！對比照驚呆

▲日本少年靠色鉛筆作畫，作品超級生動。（圖／翻攝自推特）

記者錢玉紘／綜合報導



來自日本京都的17歲少年安部祐一朗熱愛畫畫，他靠著色鉛筆，將動物的神態、毛髮等細節都描繪得栩栩如生，並常在推特分享自己的作品，深受網友喜愛。日前他貼出一張自己3年前的畫作，可以看到這3年間他的功力大幅進步，也呈現出他不放棄，堅持每天努力練習的成果。

安部今年就讀高三，非常熱愛畫畫，靠著120色的色鉛筆，完成多幅栩栩如生的動物畫，日前在推特上PO了一張三年前與現今的畫作相比，功力大增，途中的貓咪眼神銳利，毛髮也相當生動。他接受《YAHOO!JAPAN News》訪問的時候表示，引起話題的貓咪作品，他花了9個月才完成。

安部指出，他大部分都是利用羽球社活動結束之後的時間作畫，每天不間斷，一天最少畫一個小時，最高曾經有一天畫超過8個小時，甚至連考試的時候都沒有懈怠，才能達到現在的功力。他指出，高中入學的時候她買了120色的色鉛筆慶祝，之後就開始天天畫畫，而色鉛筆比起其他畫具要好操作，也可以利用疊塗的方式創造出不同的顏色，讓他深受吸引。

色鉛筆画、完成しました。

I drew with colored pencils. pic.twitter.com/XbBqvOjsBD — 長靴をはいた猫 (@erumo_0384) December 14, 2019

安部表示，朋友建議他可以畫看看動物或是名人畫像，他就是試著做了，之後把作品PO推特上後，得到許多網友按讚，也有很多正面的回應，「很多人稱讚『實在是太像了』，我也盡可能畫得跟照片很相似，也盡力保持每天畫畫」。

而他的作品筆觸細膩，自然也需要花很多時間來完成，例如「豹」這張B5大小的畫，要花上50小時來完成，其中眼睛的部分最費工，直徑才大約1公分的地方，要花20分鐘來完成。安部的畫作將於明年會1月25日到2月13日於心齋橋附近公開展出。

▼安部作畫的過程。