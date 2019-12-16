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美中貿易協定「絕對已完成」　萊特海澤：美對中出口會加倍

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▲▼ 美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表萊特海澤。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國與中國的貿易協定已達成第一階段，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在15日受訪時指出，雖然還需要翻譯及修改文本內容，但協議「絕對已經完成」，另外，因為協議的關係，未來2年內，美國出口至中國的商品會增加一倍。

萊特海澤接受美國哥倫比亞廣播公司「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示，協議會有一段犯意的過程，還需要一些修改，「但倔對已經徹底完成了」。他先前也表示，在協議簽署30天之後，就會開始實施降低關稅措施，第一波減低關稅將會影響到價值1200億美元的中國進口商品，涉及到製造業、農業、服務業、能源等等。

萊特海澤指出，「請記得，從第二年開始，我們會將出口至中國的產品增加一倍，也就是出口會翻倍」。不過，財經媒體《CNBC》分析，目前還有許多細節仍然不清楚，包括有關美國一直很在意智慧財產竊取部分，另外，被北京方面承諾會大幅增加向美國購買農產品，但並未具體說明數量，這也是川普很堅持的一點。

而萊特海澤也提到，最終整個協議是否能運作「是取決於中國的決定，不是美國，強硬派來做決策，會得出一種結果，而改革派來決定也會有不一樣的結果，這才是美國所希望的」。

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