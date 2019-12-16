氣候會議連開14天「沒有實際成果」　聯合國秘書長：我很失望

▲聯合國秘書長古特瑞斯出席氣候會議。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

聯合國氣候會議今年在西班牙馬德里召開，經過14天馬拉松式的會議之後，終於在15日落幕，但是成果卻不彰，與會國就對抗全球暖化的計畫勉強取得妥協。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則在會後表示，他對此結果感到很失望。

這場會議原訂12天，後來又延長兩天，將近200與會國在會議結束後共同發表宣言，內容提到，將會幫助因氣候變遷受到影響的貧窮國家，也呼籲「迫切需要」做出新的減碳承諾，已縮減目前全球碳排放量與巴黎氣候協定目標之間的差距。

不過，法新社分析，氣候會議中所協議的內容，與科學家認為急需處理的氣候緊急狀況相差很遠，許多原本在會議中解決的問題，也直接被拖到下一屆格拉斯哥（Glasgow）的氣候峰會中再討論，像是碳市場交易，以及開發中國家要求的氣溫上升賠償等等。

聯合國秘書長安東尼奧古特瑞斯就在會後表示，他對這個會議的結果感到非常失望，「整個國際社會錯失了在緩和、解決及籌措資金應對氣候危機方面，展現野心的重要機會」。歐洲氣候基金會執行長杜比安納（Laurence Tubiana）也指出，氣候會議的結果一團亂，跟科學家告訴世人所必須做的事相差太遠。



氣候峰會主席、智利環保部長施密特（Carolina Schmidt）也表示，「很遺憾我們無法達成最終協議，我們正處在崩潰邊緣，接下來的目標是持續建立穩定並且永續的市場環境」。

