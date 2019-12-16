14歲男孩登山採果　踩到「蘇聯炸彈」引爆慘死！爸找到屍體...剩頭胸淚崩

▲14歲男孩穆塔巴上山採果時，不慎踏到未爆彈被炸死。（圖／達志影像／美聯社，為示意圖。）



記者曾羿翔／綜合報導



44歲阿富汗人男子馬海丁（Gholam Mahaiuddin）提到14歲兒子穆塔巴（Moujtaba）時悲傷地表示，兒在今年5月上山採漿果時，踏到「蘇聯時期的未爆彈」不幸被炸死，「我們仍在為這場戰爭付出代價」。馬海丁還含淚表示，他發現兒子的遺體時只剩「頭與胸部」。

綜合外媒報導，馬海丁還說，「我們知道這座山相當危險，藏著地雷但卻找不到，這些危險的地雷因為大雨而被掩埋。」據了解，馬海丁一家人經濟較為貧窮，平時住在土坯房裡。

報導也提及，14歲兒子穆塔巴在今年5月17日和分別12、14歲的朋友，三人爬上充滿田園風情山中尋找漿果，後來人卻都沒有回來，馬海丁與其他村民即刻展開救援行動，但卻得到這傷心的結果。



馬海丁對阿富汗與蘇聯的戰爭畫面，現在還歷歷在目，這場戰爭持續了10年之久，從1979年打到1989年。他回憶，自己曾把茶與麵包拿給出戰的穆斯林游擊戰士，當時這些部隊戰士正躲在山中，準備要伏擊蘇聯士兵。

事實上，蘇聯從1979年底入侵阿富汗開始，在當地投下多顆的集束炸彈，雖然距今已過30年，但這些危險的集束炸彈仍埋藏在山中，持續無情地奪走許多阿富汗人的生命。

集束炸彈是一種組裝成一般空間炸彈的小型炸彈，可透過增加炸彈數量來增加覆蓋面積、殺傷面積，達到增強殺傷力的作用，大多數設計是以軟性為目標，如人體、無裝甲的車輛或器材。