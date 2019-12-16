雲端最有錢／微電影行銷正夯　上兆銀髮商機大解碼

新聞節目中心／綜合報導

成功的行銷術也是一種賺錢術。現在新媒體放大絕，各類媒體行銷術花樣多，像微電影的行銷模式，就是大眾接受度很高的一種，而且透過各種網媒平台的發酵威力，你知道有多大嗎？微電影不單純讓畫面說故事，它的核心價值在「眼球經濟」，更是4G、5G網路時代最具潛力的行銷方法，你知道這樣說故事是可以說出千億商機的嗎？有資料顯示，如果企業主主要的消費層是18到35歲，或是你想要讓企業品牌年輕化，就不能忽視「微電影」的力量。

YAHOO!奇摩曾做過一項調查，有高達93%的網友看過線上影音，每4位就有3位，每周至少看一次；而有70%網友會為了看影片上網，每人平均每次花44分鐘觀看，由此可知影音黏著度非常地高。本周《雲端最有錢》節目，就要好好來分享，「微電影行銷」怎麼幫助一些社會企業站穩創新腳步、走出台灣。平常我們提到銀行，就是討論投資、信用卡、省錢等數字面，本次節目不一樣，我們要挖掘銀行的不同面向，來談談星展銀行所拍攝的微電影。

星展銀行從2016年開拍微電影到現在，已經來到了第二季，一直以來廣受各界好評。今年7月播出第二季1到3集後，最近又再推4、5集，不但拍出口碑，更不斷橫跨多元題材，可以說是「叫好又叫座」！

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這次還談到銀髮議題，根據統計，2018年台灣65歲以上老年人口，占總人口比例已超過14%，正式宣告邁入「高齡社會」，也就是說，7個人當中就有一個是老人。根據工研院IEK估計，至2025年，國內銀髮市場規模將達3.6兆元，成為「兆元產業」。2018年台灣老年人口已經達350萬人，必須照護（顧）人口估達百萬人，每人每年照護費用50萬元概算，每年照護商機就逾5,000億元，而進入超高齡社會後，可能就會翻倍成為兆元。

本周《雲端最有錢》節目還邀請到，2016年星展銀行基金會社會企業獎勵計畫，當年台灣唯一上榜的公司，龍骨王創辦人，來節目談他如何在創新的概念下，將科技結合的復健系統PAPAMAMA推廣到醫院，提供中風、帕金森氏症等神經受損患者、骨科術後，全方位的復健訓練；更棒的是這套復健系統不但有趣，還能夠讓患者在家自主訓練，解決許多復健患者行動不便的困難，不需要來回奔波醫院做復健。更多精采的節目內容，千萬不要錯過喔。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

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