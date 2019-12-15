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攜手迪士尼搶攻年節送禮商機　紅馬營運可望再創今年高峰

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▲紅馬董事長周泰鳳表示，紅馬11月將正式推出地方生鮮商品的B2B電商平台「OWL（アウル）」，預期未來將會是公司另一筆手續費收入來源。（圖／紅馬提供）

▲紅馬董事長周泰鳳表示，紅馬11月推出地方生鮮商品的B2B電商平台「OWL（アウル）」，預期未來將會是公司另一筆手續費收入來源。（圖／紅馬提供）

記者林淑慧／台北報導

伴手禮大廠紅馬表示，受惠於故鄉納稅及伴手禮業務進入年底旺季，加上公司今年開始與迪士尼（Disney）合作，推出優質的授權品牌伴手禮，預計在年節旺季效應帶動下，12月營收可望再創今年高峰。

紅馬主管表示，第四季起至隔年1月為公司營運旺季，主要在於故鄉納稅及伴手禮均進入年節送禮旺季，且納稅人在當年度的故鄉納稅申請需於12月31日前完成，公司推出季節限定的多項故鄉納稅熱門回禮商品如年菜、雪蟹與草莓等，頗獲民眾好評。依往年經驗來看，12月合併營收可望再創今年新高。

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在伴手禮部份，受惠年底旅遊旺季，加上紅馬今年積極由旅行伴手禮拓展至節慶禮品業務，紅馬積極開發自有品牌伴手禮，今年開始與迪士尼（Disney）合作，推出優質的授權品牌伴手禮，廣泛獲得年輕族群的喜愛。12月公司也預計配合聖誕節及日本歲末節慶推出季節限定商品及促銷活動，搶攻年節送禮市場。

展望後市，紅馬對未來展望持審慎樂觀態度，主要在於隨故鄉納稅與伴手禮業務進入年底旺季，公司兩大業務可望再創佳績，全年轉虧為盈無虞，並有機會超越前年表現。

另外，公司今年新開發的地方生鮮商品B2B電商平台「OWL」已於11月上線進行消費端測試，並預計將於12月中旬正式營運，未來隨OWL平台營運步上軌道，手續費收入比重可望進一步成長，均可望挹注整體營收獲利成長動能。

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