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淘帝轉型「快時尚」風格童裝　搶攻九○後父母荷包營運可期

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▲展望2019年第四季，淘帝-KY看好年底消費旺季買氣持續延伸至中國傳統年節，挹注集團營運表現可期。（圖／翻攝自淘帝國際官網）

▲展望2019年第四季，淘帝-KY看好年底消費旺季買氣持續延伸至中國傳統年節，挹注集團營運表現可期。（圖／翻攝自淘帝國際官網）

記者林淑慧／台北報導

童裝大廠淘帝近年積極迎向新零售，公司旗下品牌持續朝「快時尚」童裝風格轉型，搶攻九○後父母的荷包，目前電商銷售金額已達整體比重7％，並持續朝三年內電商營收比重達20％目標邁進，有望為集團整體營運增添新動能。

淘帝主管表示，，憑藉供應鏈柔性化製造的即時設計研發並產製銷售之彈性，加上結盟戰略合作夥伴—上海創創文化股份有限公司在新零售經營銷售的專業與經驗，將有助於集團擴大在大陸童裝市場的品牌占有率。

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隨著90後逐漸進入父母親角色，對於個性、有態度的時尚品味也影響童裝向潮流化轉型，今年冬日淘帝掌握新流行與新配色，以「創意玩家系列」金屬感的時尚秋冬兒童服飾，兼具保暖功能與自我風格彰顯，以率性有型的設計搶占孩童與家長的視覺焦點。

淘帝主管指出，公司自設立便積極培養自主設計研發的團隊，除定期參加大陸與國際的服裝產業博覽會，並即時追蹤國際時尚代表巴黎、東京、首爾等市場流行趨勢變化，並持續分析產品市場銷售訊息，進行童裝款式與規格之調整，並透過柔性化供應鏈之實踐，成功濃縮生產製程至四周時間，提升時尚風格產品比重達40％，隨著品牌競爭力持續優化與較高平均單價的當季潮流產品推出，看好將帶整體營運規模進一步擴張。

根據前瞻產業研究院報告分析，預期2019年大陸服裝電商市場規模有望突破一兆人民幣。展望2019年第四季，淘帝-KY看好年底消費旺季買氣持續延伸至中國傳統年節，挹注集團營運表現可期。

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