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陳菊留3千億負債　民進黨喊「高雄人對不起台灣」

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▲蔡英文總統茶會,陳菊,總統府發言人黃重諺,林鶴明,副祕書長姚人多,劉建忻▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳菊、蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委管碧玲一句「高雄人對不起台灣」的言論在網路上發酵，引發一片負評。同一時間，台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜，紛紛替高雄人抱不平，痛批民進黨籍前市長陳菊債留3千億，韓國瑜就直言「誰對不起高雄人，蔡英文最清楚」。

柯文哲日前砲轟陳菊任內舉債3000億，把爛攤子留給繼任者，韓國瑜不得不選總統謀出路，才成為「落跑市長」。陳菊對此回應，高雄從歷任市長累績下來的負債可受公評，包括中央統籌分配款都可討論檢討，但有人將此事作為「政治選舉造勢」，她不作評論。

柯文哲15日再嗆，「如果用選舉造勢4個字，就可以不用說清楚、講明白？沒那麼好康的事情」，他呼籲陳菊講清楚說明白，在任期之內到底高雄的債務是怎麼累積的？他更說中央要出來講清楚高雄的債務要怎麼解決。

韓國瑜15日聽聞柯文哲的說法後，也呼應表示「今天高雄負債全國最高3300億，每年利息20多億，也就是高雄有100塊錢，用在建設的資本經常大概只有13到15塊錢，高雄財政全台最難，非常感謝柯市長感謝幫我們講話。」

此外，韓國瑜也堅持，高雄的土地不能賣，要留給後代子孫，「全部高雄市民要了解市府團隊在困窘狀況下，還要滿足人民食衣住行育樂，這挑戰巨大，我堅持高雄市府土地不能賣，要留給子孫，除了畸零地、新生的地之外，成片大片土地不能隨便賣掉，這原則堅持下去。」

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