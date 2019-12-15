佛心主管發彩券激勵　菜鳥員工「新人運爆棚」狂中6000萬…直接送進口車答謝！

▲南韓一名男子幸運中了6千萬，大方買進口車給主管。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

江湖上都傳「新官上任三把火、新人到職運氣滿」，應該就反映在南韓這間公司了。一名韓國網友在網路上分享，自己的朋友才剛到一間製藥公司上班，組長為了激勵大家於是買了50張彩券。而這名剛到職的員工開玩笑的表示，「如果中了頭獎就要買一台車送給組長。」沒想到開獎時，竟然幸運中了頭獎23.7億韓圜（約台幣6千萬）。

綜合韓媒報導，一名網友在論壇中發文，說自己相當幸運的朋友剛到一間製藥廠上班，該單位的組長買了50張彩券希望可以激勵士氣，而這名菜鳥朋友也就開玩笑地說「如果中了頭獎就要買台進口車給組長」。沒想到開獎時，竟發現自己真的中了頭獎，總金額高達23.7億韓圜，而他也說到做到，思考要買哪個牌子的進口車給組長，另外捐出100萬韓幣給單位的同事。

不少網友看到這則幸運女神眷顧的貼文，都直呼「組長真的賺到！」、「好主管有好報啊！」、「這名員工真的命運轉變太快」、「那都是別人的故事，自己就是拿了不會中的彩券」、「根本可以立刻離職了」、「還懂得分享真的很棒！」