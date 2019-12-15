　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

2020年後迎接新一個10年　掌握「3L投資策略」養大資產

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼示意圖,財經,記帳,作帳,存錢,計算器,現金,鈔票,稅（圖／123RF）

▲2020年之後是一個新的10年，外銀建議投資人可掌握「3L投資策略」，一步步實現財務目標。（示意圖／123RF）

記者紀佳妘／台北報導

明（2020）年不僅是新的一年，也是2020年代的起始，投資人對於未來10年仍感到不確定。瑞銀（UBS）建議，投資人可善用「3L投資策略」，包括流動性、長久性及傳承性，只要做好資產配置，一步步實現財富目標，就能避免淪為下流老人。

瑞銀近期調查指出，發現2020年之後的新一個10年，投資人對於即將發生的深遠變革，反而更加充滿信心。首先是千禧世代即將步入50歲、嬰兒潮世代即將退出職場；再者是逾9成投資人認為世界變化越來越快；最後是投資人認為未來5大趨勢，包括人口老化、智慧科技、人工智慧、自動化應用及再生能源等，正創造未來的投資機會。

請繼續往下閱讀...

面對市場陰晴不定，瑞銀台灣區財富管理客戶策略辦公室副總裁賴才琪建議，投資人可用「3L投資策略」，檢視自身的財務目標，避免做出不理性的資產配置。第一，流動性（Liquidity），也就是未來2到5年的支出需求和債務償付。由於投資期限較短，這部份財富應配置於較為安全的低波動性資產中，比如現金或評級較高的債券。

第二，長久性（Longevity），為退休後的財務目標提供資金。許多投資人在長久策略中，使用退休金或退休儲蓄等工具，同時也也考慮個人晚年生活的其他需求，包括償還抵押貸款、長期醫療保健等需求。

第三，傳承性（Legacy），在滿足自身所有目標後，將額外的資金進行投資。這項策略意思是幫助其他人改善生活水準，無論是為子女或孫子提供資金支持，還是透過可持續捐贈或投資來改善地球環境乃至全人類的未來。

ET快訊
謝和弦塗鴉後秀戰果！臉書再PO「幹」字圖：當台灣人塑膠做的喔
陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔凹！航空公司誇張3回應「絕不
公證結婚！女方大小聘全免「只開1條件」　他喊誇張...千人罵
東北季風再襲！北台灣低溫探14°C　最冷時間點出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

2020年後迎接新一個10年　掌握「3L投資策略」養大資產

反空汙大遊行今登場　台電提3措施減排：興達電廠20年減排85%

景氣表現佳！各級公庫收入　前10月近3.5兆元　年增2.3%

自然人專業董事制度上路　公股席次恐遭稀釋　彰銀、合庫改選受關注

迎戰純網銀！數位帳戶鼠年續大戰　華銀將祭秘密武器

影／明天起汽、柴油各漲0.4元　開車族想省荷包快去加油

富士康威州廠規模縮小爭議　申請補貼優惠驚傳卡關

央行理監事會議本周四登場　利率預計連14凍

渣打估台灣2020年經濟成長率2.2%　明年經濟有2亮點前景樂觀

二甲基乙醯胺劇毒性恐傷肝　勞保職業病再增一項目

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

新北耶誕城／高爾宣《without you》全場大合唱　吳卓源《買榜》一人hold全場

就在今晚！雙子座流星雨大爆發 肉眼就可看見...26日還有日偏食

直擊鬥魚養殖場！受困狹小髒瓶中掙扎　「遭殘忍封裝挨餓」尾巴傷就被丟等死

草莓控絕不能錯過的高雄麻辣鍋　安格斯牛+10幾種海鮮拿到手軟

辣妻穿旗袍扭56cm細腰「S曲線超狂」　郎朗驚豔「連喊三次」：Beautiful！

2020年後迎接新一個10年　掌握「3L投資策略」養大資產

反空汙大遊行今登場　台電提3措施減排：興達電廠20年減排85%

景氣表現佳！各級公庫收入　前10月近3.5兆元　年增2.3%

自然人專業董事制度上路　公股席次恐遭稀釋　彰銀、合庫改選受關注

迎戰純網銀！數位帳戶鼠年續大戰　華銀將祭秘密武器

影／明天起汽、柴油各漲0.4元　開車族想省荷包快去加油

富士康威州廠規模縮小爭議　申請補貼優惠驚傳卡關

央行理監事會議本周四登場　利率預計連14凍

渣打估台灣2020年經濟成長率2.2%　明年經濟有2亮點前景樂觀

二甲基乙醯胺劇毒性恐傷肝　勞保職業病再增一項目

郭彥均爆試鏡《流星花園》被刷掉心碎！　柴智屏一見他就提「殘酷條件」

羽球年終賽／戴資穎無緣3冠：今年不算完美結束，給自己打90分

孟美岐挑戰演《卧虎藏龍》！章子怡看了後「回應私訊」曝光

爭取台南溪北支持　賴惠員成立北門、白河兩後援會

Ean部落閣／打開珠寶盒抽屜吃絕美下午茶　在曼谷竟能一秒到東京

謝和弦塗鴉秀戰果！臉書PO「幹」字圖：當台灣人塑膠做的喔？

13萬新北空屋在「淡板新」 專家指房價最危險是「它」

彭俊豪婚宴會館成立競選總部　賴清德站台：多生幾個響應蔡政府

蔡英文：房子蓋一半！師傅不能換　台灣要進步不能半途而廢

冬盟／日本社會人明年不來　中職改邀歐美聯隊

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

財經熱門新聞

獨家直擊！黃崇仁現身常春藤晚宴：明年率隊前進MWC展搶攻5G商機

要求台灣籍員工「必須持有中國護照」才能任職

日圓再現0.27字頭！創8個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

遠航「機齡不得超過26年」緊箍咒纏身　明年只剩ATR-72生財工具壓垮營運

加油要快！明起汽、柴油各漲0.4元

富士康威州廠縮小　申請補貼卡關

二甲基乙醯胺劇毒性恐傷肝　勞保職業病再增一項目

數位帳戶續大戰　華銀將祭秘密武器

自然人董事上路　彰銀明年改選受關注

渣打估台灣2020年經濟成長率2.2%

台股再刷新高挑戰1萬2千點　法人：留意下周外資放假量縮回檔

下周油價估漲三角　專家建議加油要快才能省荷包

郭台銘首度攜妻女拍攝公益照　限量百本點字桌曆在粉絲團抽獎

遠航突倒閉！1024名員工過年前慘遭解雇　勞動部司長說話了

更多熱門

相關新聞

渣打估台灣2020年經濟成長率2.2%

渣打估台灣2020年經濟成長率2.2%

渣打集團近期發表2020年全球經濟展望，預估明年全球經濟將趨向溫和而穩定成長，預估全球經濟成長率為3.3%，略高於今年的預估值3.1%，而台灣經濟成長率可達2.2%，主要是受惠半導體銷售擺脫谷底，以及台商回流轉單效應。

騙友投資迪士尼冬瓜茶…女業務成功詐3938萬

騙友投資迪士尼冬瓜茶…女業務成功詐3938萬

資金行情持續　特別股ETF投資優勢顯現

資金行情持續　特別股ETF投資優勢顯現

台指期再創歷史新高！　大漲逾百點衝上12000關卡

台指期再創歷史新高！　大漲逾百點衝上12000關卡

新世代「小資族」的生存法則

新世代「小資族」的生存法則

關鍵字：

瑞銀外銀投資理財3L策略退休

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

兒失蹤3月！夫妻問完等11天哭：元帥騙我們　警打來了

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

山豬錄影前一天退《大熱門》通告！

部落客負評3連發「難吃」！拉麵店求饒

高以翔今告別式…黑人范范列席家祭

遭謝和弦離婚⋯Keanna沈默10天首發聲：心疼你

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

即／謝和弦在報社圍牆怒噴「幹」字塗鴉遭函送

裵珍映脫口「要去見女友」爆戀情！隊友全傻眼

打開監視器見狗睡滿茶几　全家笑噴

他聚餐「主動幫剝蝦」被嫌髒！　網：討厭這種體貼

更多

最夯影音

更多
料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！
母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面