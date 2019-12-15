2020年後迎接新一個10年　掌握「3L投資策略」養大資產

▲2020年之後是一個新的10年，外銀建議投資人可掌握「3L投資策略」，一步步實現財務目標。（示意圖／123RF）

記者紀佳妘／台北報導

明（2020）年不僅是新的一年，也是2020年代的起始，投資人對於未來10年仍感到不確定。瑞銀（UBS）建議，投資人可善用「3L投資策略」，包括流動性、長久性及傳承性，只要做好資產配置，一步步實現財富目標，就能避免淪為下流老人。

瑞銀近期調查指出，發現2020年之後的新一個10年，投資人對於即將發生的深遠變革，反而更加充滿信心。首先是千禧世代即將步入50歲、嬰兒潮世代即將退出職場；再者是逾9成投資人認為世界變化越來越快；最後是投資人認為未來5大趨勢，包括人口老化、智慧科技、人工智慧、自動化應用及再生能源等，正創造未來的投資機會。

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面對市場陰晴不定，瑞銀台灣區財富管理客戶策略辦公室副總裁賴才琪建議，投資人可用「3L投資策略」，檢視自身的財務目標，避免做出不理性的資產配置。第一，流動性（Liquidity），也就是未來2到5年的支出需求和債務償付。由於投資期限較短，這部份財富應配置於較為安全的低波動性資產中，比如現金或評級較高的債券。

第二，長久性（Longevity），為退休後的財務目標提供資金。許多投資人在長久策略中，使用退休金或退休儲蓄等工具，同時也也考慮個人晚年生活的其他需求，包括償還抵押貸款、長期醫療保健等需求。

第三，傳承性（Legacy），在滿足自身所有目標後，將額外的資金進行投資。這項策略意思是幫助其他人改善生活水準，無論是為子女或孫子提供資金支持，還是透過可持續捐贈或投資來改善地球環境乃至全人類的未來。