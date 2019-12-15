施柏宇自卑躲櫃裡…許光漢硬拉飆罵：有病！　柯佳嬿「謝謝你們讓我再青春一次」

▲施柏宇接受《鏡週刊》專訪。（圖／鏡週刊）



圖文／鏡週刊

施柏宇與柯佳嬿、許光漢合作新劇《想見你》，穿越加上平行時空的新穎劇情，收視率逐漸攀升。23歲的施柏宇在拍攝初期無法放鬆，給自己很大壓力，曾經躲在房間衣櫃裡耍自閉，被許光漢破門而入，將他拎出來痛罵：「你幹嘛這樣，有病喔？」而柯佳嬿以自身經驗鼓勵他：「我到27歲才找到自己的價值，尋找自我的過程，說不定這就是你想要的答案。」

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《想見你》在台南拍攝了64天，演員們長時間相處培養出像家人般的感情，拍戲在一起、吃飯在一起，施柏宇說沒拍戲時，大家會相約逛夜市買鹹酥雞、打牌或唱行動卡拉OK。「如果在台北拍戲就沒辦法有這樣的體驗，佳嬿曾經對我和光漢說：『謝謝你們2位讓我再青春一次』，我對這句話印象非常深刻。」

談起被許光漢取笑的「衣櫃事件」，施柏宇說拍《想見你》時，自覺演技不如人而大感自卑，「曾經一整個星期我都不敢跟他們交流，一收工就自己躲在衣櫃裡。」有次許光漢把施柏宇拉出衣櫃，揪住衣領劈頭痛罵：「你這樣做能解決問題嗎？」施柏宇委屈回：「我當下就是想這樣做啊。」聽得許光漢更怒：「那所以呢！？」

許光漢像兄長一樣教育他，跟他討論表演的方式，幫助施柏宇能獨立表演。而柯佳嬿用比較委婉的方式關心施柏宇，她時常出現在拍攝現場，就算沒有自己的戲份也會到，站在導演身旁觀看施柏宇演戲，還會親自指導，讓施柏宇覺得很感激也很感動。

▲施柏宇拍《想見你》時，曾自卑演技差而耍自閉。（圖／鏡週刊）



還有一件令施柏宇難忘的回憶，是劇組到桃園大溪取景拍攝，挑選了一個非常有名的靈異地點，當時連續3天在那邊拍攝夜戲，每天從晚上6、7點拍到天亮，而且天天下雨，拍起來算是艱苦。由於大家「心裡有數」，拜拜求平安的儀式自然沒有少，抱持著敬畏的心情工作，而有靈異體質的工作人員也說：「我們打擾到人家了。」演員與工作人員的情緒始終處於緊繃，所幸最終還是順利完成拍攝。

▲施柏宇（中）因為《想見你》與許光漢（左）、柯佳嬿成為莫逆之交。（圖／福斯傳媒集團提供）



▲施柏宇親簽小禮物，請關注《鏡娛樂》臉書專頁。（圖／鏡週刊提供）

為了感謝粉絲支持《想見你》，施柏宇特別為《鏡週刊》讀者準備親筆簽名小禮物，參加抽獎請關注《鏡娛樂》臉書專頁。

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