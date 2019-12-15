失蹤25年！他現身警局「自稱走失」要驗DNA　竟只因爸媽記憶有落差

▲25年前失蹤的希姆斯。（圖／翻攝自Facebook／Remembering D`Wan Sims）

記者黃心瑀／綜合報導

美國底特律一名母親哈里斯（Dwanna Harris）在1994的聖誕節，帶著4歲的兒子希姆斯（D'Wan Sims）到商場購物，沒想到兒子就此失蹤，再也沒有回家。事隔25年，日前一名29歲男子麥可（Mike Cash）卻突然找上警方，自稱就是走失的希姆斯，讓原本就沒有頭緒案情更加混亂。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在底特律的利沃尼亞，希姆斯在1994年走失之後，就一直找不到人；哈里斯當時接受採訪時則表示，她要求的不多，只是想讓大眾知道，她真的很想找兒子，但她堅持認為小孩的走失與她無關，而是被陌生人帶走了。

事隔25年，29歲男子麥可在日前與當局取的聯繫，要求進行DNA測試，以確定自己到底是不是走失的希姆斯。報導中指出，麥可在發現雙親兩人告訴他童年的事情不一致之後，開始懷疑起自己的身分，並將想法跟猜測寫在臉書上，希望能夠找到有關他童年的線索。

對此，利沃尼亞警方表示，這件事很奇怪，因為麥可先是聲稱不想要在媒體上發布相關訊息，隨後又自行在臉書發文，但警方還是會盡力跟哈里斯一家人聯繫。