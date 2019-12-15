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「新垣結衣＋陳妍希」　越南美少女清新感引暴動！網：我又戀愛惹

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▲▼越南美少女Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên。（圖／翻攝自臉書、IG）

▲越南美少女Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên有清新感。（圖／翻攝自臉書、IG，同下）

記者林瑩真／綜合報導

日本女星新垣結衣被網友封為「國民老婆」，台灣女演員陳妍希則因為飾演「沈佳宜」的馬尾造型擄獲一派少男心。如今網友發現一名越南美少女，號稱既像新垣結衣，又帶有陳妍希的感覺，幾張照片差點引發網友大戰。

「我又戀愛惹！」網友在PTT的表特版PO文表示，一名越南美少女Mẫn Tiên（全名：Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên）吸引了他的目光，小巧臉蛋配上大眼睛，還有漂亮的蘋果肌，笑起來更是甜美可人，讓他立刻冠上「越南版沈佳宜」的美譽。

▲▼越南美少女Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên。（圖／翻攝自臉書、IG）

▲▼Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên臉蛋漂亮，身材也相當姣好。

▲▼越南美少女Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên。（圖／翻攝自臉書、IG）

PO文一出，立刻引起網友回應「我若重考上醬料，她能為我紮馬尾嗎」、「我是女生都覺得有戀愛感」、「這一定世界大戰」；不過另一派網友則說，Mẫn Tiên某些角度也像其他漂亮女星，「好久沒有戀愛的感覺！越南結衣、國民老婆」、「好像林茉曦」。

事實上，今年23歲的Mẫn Tiên確實進入過演藝圈，14歲以「殺手三人組」在越南出道，不過之後退出演藝圈，赴日留學，現在則專心經營Instagram，吸引超過99萬的追蹤者。

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