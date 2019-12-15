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反空汙大遊行今登場　台電提3措施減排：興達電廠20年減排85%

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▲▼興達電廠積極投入空汙排放改善，燃煤機組今年排放預估相較1999年更減少85%。（圖／台電提供）

▲興達電廠積極投入空汙排放改善，燃煤機組今年排放預估相較1999年更減少85%。（圖／台電提供）

記者紀佳妘／台北報導

南部反空汙大聯盟今（15）日在高雄舉行「反空汙大遊行」，提出5大訴求，包括2020興達燃煤電廠除役、禁止移汙抵換固汙等，台電對此指出，空汙改善的立場與民眾一致，認為該問題應要全面治理，同時也透過3大措施加強減排，讓所有燃煤電廠近年來排放量均大幅下降。

為有效減少排放，台電表示，這次採取自主降載、採用最新的超超臨界燃煤機組，以及更新既有機組環保防制設備等3大措施減排，透過全面精進環保改善措施，讓所有燃煤電廠近年來排放量均大幅下降，其中興達及大林兩座電廠的空汙排放濃度均低於中央及地方法規標準，其中興達燃煤機組今年排放預估相較1999年更減少85%，空汙排放改善明顯見效。

請繼續往下閱讀...

台電指出，興達電廠既有4部燃煤機組已於秋冬空汙季時，停止運轉2部，另外2部機組則削減至70%用煤量，預估秋冬季整體可減少燃煤量6成，且在今年供電趨於穩定情況下，台電自主擴大降載幅度，今年9月至11月底興達電廠共降載234次（含環保停機），減發約20.5億度（含歲檢修），也是去年同期的5.85倍。

興達電廠自1991年起至今已投入309億元改善空汙排放，包含興建4座室內煤倉、裝設室外煤場防塵柵網、加裝靜電集塵器、增設排煙脫硫脫硝設備及空污防制設備改善升級等，台電預估今年興達燃煤機組空汙排放量和1999年相比，空氣汙染物合計削減85%，且相較去年減少超過4成，顯示空汙排放改善見效。

為配合執行「減煤增氣」政策，台電說明，興達電廠正積極推動燃氣機組更新改建計畫，並履行環評承諾，將燃煤1、2號機組提前於2023年底除役，而3、4號機組則於2024年底轉為備用機組，僅於備轉容量率低於8%才啟用，除了啟用機率極低，並分別提前至2025年及2026年底除役，輔以環保改善措施，預期2026年後興達電廠空汙排放總量相較於2016年可減量約74%。

此外，大林電廠1、2號燃煤機組採用最新高效率、低汙染的「超超臨界機組」，與日本磯子電廠同等級，同時設置高效率空汙防制設備，提升機組發電效率，在相同發電量減少用煤量，空汙排放不僅符合法規限制，氮氧化物的排放濃度更趨近於燃氣機組排放標準。

台電強調，電力業並非空汙主因，需社會各界共同正視與理性討論，並非一味減煤就可解決，未來持續投入各項環保改善措施，按部就班推行增氣減煤，讓穩定供電及空汙改善得以兩全其美，共同改善空氣品質。

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