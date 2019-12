快訊／菲律賓民答那峨島規模6.9地震　居民掩護頭部慌逃

▲達沃市南部發生地震。(圖/翻攝USGS)

記者丁維瑀/綜合報導

根據美國地質調查局(USGS)最新數據,菲律賓民答那峨島達沃市(Davao City)南部15日下午2時11分發生規模6.9地震,震源深度52.8公里,詳細地點為北緯6.725度、東經125.211度。目前當局尚未發布海嘯警報,也沒有說明是否有傷亡情形。

從社群媒體影片可見,民眾掩護自己的頭部,撤離到空曠的室外。還有達沃市一家酒店的餐廳燈飾前後搖晃。

WATCH: A powerful quake was felt at Marco Polo Hotel in Davao City on Sunday. | Video courtesy of Vberni Regalado pic.twitter.com/U7zJt8wfu1