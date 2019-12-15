景氣表現佳！各級公庫收入　前10月近3.5兆元　年增2.3%

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

雖然2018年實施減稅措施，但是受惠去年景氣表現不錯而有所成長。根據財政部公布，今年前10月各級公庫收入3兆4,919億元，較去年同期增786億元，年增率2.3%。

收入來源以本年度總預算收入2兆6,580億元為主，預算外收入7,470 億元，其中前年度總預算及特別預算收入各為582億元及287億元。所謂預算外收入，為融資性庫款收入（公債及賒借收入）、特種基金及保管款、暫收款等。

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今年度總預算的各級公庫收入較上年同期增 578億元，年增率2.2%，其中補助及協助收入增362億元，年增率14.8%最多，是因計畫型補助收入增加及部分公庫補助款入帳時間較為提前之故，而稅課收入受營利事業所得稅、土地增值稅、遺產稅擴增的挹注也上升284億元；但財產收入因「財產售價」減少而下降48億元。

今年前10月各級公庫支出2兆9,903億元，較上年同期增556億元，年增率1.9%，其中本年度總預算支出2兆4,987億元，較去年同期增631億元，年增率2.6%，以教育科學文化支出6,838億元，占27.4%為主；社會福利支出5,661億元，占 22.7%居次；餘依序為一般政務及國防支出5,593億元，占 22.4%；經濟發展支出2,936億元，占 11.8%；退休撫卹支出1,772億元，占 7.1%。

預算外支出2,959億元，以前年度總預算支出 968 億元，特別預算支出98 億元，其中特別預算因「前瞻基礎建設計畫」及「流域綜合治理計畫」等陸續執行，而增加164億元，年增19.9%；惟預算外支出較去年同期減少226億元，年減7.1%，是因墊付款及債務還本支出減少等所致。