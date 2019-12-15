　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

自然人專業董事制度上路　公股席次恐遭稀釋　彰銀、合庫改選受關注

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼彰銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲彰化銀行明年董監改選，龍巖出清手中持股加上金管會要求自然人專業董事席次，將牽動公股的董事席次。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

金管會要求自然人董事席次，有兩家公股明年要董監改選受到矚目，包括彰化銀行、合庫金控，自然人的專業董事席次分別需要4席董事與5席，其中彰銀因為龍巖又出清其持股，所以明年的董監改選將更受矚目。

財政部長蘇建榮明（16）日將到立法院財政委員會針對「自然人董事制度對公股管理之影響與因應」進行專題報告。

請繼續往下閱讀...

財政部表示，金管會2018年修訂金控銀行負責人條件準則，規定今年7月1日起實施自然人專業董事制度，資產總額達新台幣1兆元以上，董事在5人以下者，應有3人；人數超過5人，每增加3人就應再增加1人，其設有常務董事者，應該3人以上具備專業資格，但董是全體人數超過13仁者，可以為5人。

只有政府或單一法人直接、間接100%的金控公司或者銀行可以排除適用。公股銀的資產皆超過1兆元，首先面臨適法性的就是彰銀和合庫金控。

根據財政部資料格來看，明年要董監改選的公股金或銀行有合庫金與彰銀，彰銀有9席董事，其中有4人必須為自然人專業董事；合庫則有15席，必須要有5席。

▲▼公股銀董事席次與所需的自然人董事席次。（圖／財政部提供）

▲公股銀董事席次與所需的自然人董事席次。（圖／財政部提供）

財政部表示，該部股權管理依股權實力參與董事選舉，所選任的是的董事均是法人代表擔任，並且依其適任情形檢討調整，所獲的董事酬勞均繳國庫挹注政府盈餘，以配合政府的股權管理投資效益最大化。此外公股董監事改選公股股權不能支持非通公股代表。

金管會為了強化金融市場監理，提高董事專業度與穩定性，明訂增加公股的自然專業董事席次，確實有稀釋公股董事席次的疑慮，甚至是影響未來調整的彈性，但是財部仍會配合金管會的政策辦理。

但是應該如何提名，是否並同獨立董事或一般董事選舉，假使自然人董事並未獲得當選，建議金管會應該明訂。

財政部表示，所投資公股民營的金融機構的董事選舉，本著股權管理機關的立場，積極爭取其他認同公股的股東支持，爭取最大席次。金管會的修正自然人專業董事後，將會依此原則辦理，並且爭取公股股權的最大權益。

ET快訊
直擊／高以翔靈車抵金寶山　「女友一路相隨」長眠地曝光
「我姓侯，諸侯的侯」　女店員電話訂位聽3次才懂…帶位客人更糗
瑤瑤初見韓男友媽嚇到「態度史上最差」　好心當地陪結果超傷人
永別高飛！高以翔火化完成...女友、哥哥捧骨灰離去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

迎戰純網銀！數位帳戶鼠年續大戰　華銀將祭秘密武器

反空汙大遊行今登場　台電提3措施減排：興達電廠20年減排85%

景氣表現佳！各級公庫收入　前10月近3.5兆元　年增2.3%

自然人專業董事制度上路　公股席次恐遭稀釋　彰銀、合庫改選受關注

迎戰純網銀！數位帳戶鼠年續大戰　華銀將祭秘密武器

影／明天起汽、柴油各漲0.4元　開車族想省荷包快去加油

富士康威州廠規模縮小爭議　申請補貼優惠驚傳卡關

央行理監事會議本周四登場　利率預計連14凍

渣打估台灣2020年經濟成長率2.2%　明年經濟有2亮點前景樂觀

二甲基乙醯胺劇毒性恐傷肝　勞保職業病再增一項目

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

就在今晚！雙子座流星雨大爆發 肉眼就可看見...26日還有日偏食

新北耶誕城／高爾宣《without you》全場大合唱　吳卓源《買榜》一人hold全場

直擊鬥魚養殖場！受困狹小髒瓶中掙扎　「遭殘忍封裝挨餓」尾巴傷就被丟等死

草莓控絕不能錯過的高雄麻辣鍋　安格斯牛+10幾種海鮮拿到手軟

辣妻穿旗袍扭56cm細腰「S曲線超狂」　郎朗驚豔「連喊三次」：Beautiful！

反空汙大遊行今登場　台電提3措施減排：興達電廠20年減排85%

景氣表現佳！各級公庫收入　前10月近3.5兆元　年增2.3%

自然人專業董事制度上路　公股席次恐遭稀釋　彰銀、合庫改選受關注

迎戰純網銀！數位帳戶鼠年續大戰　華銀將祭秘密武器

影／明天起汽、柴油各漲0.4元　開車族想省荷包快去加油

富士康威州廠規模縮小爭議　申請補貼優惠驚傳卡關

央行理監事會議本周四登場　利率預計連14凍

渣打估台灣2020年經濟成長率2.2%　明年經濟有2亮點前景樂觀

二甲基乙醯胺劇毒性恐傷肝　勞保職業病再增一項目

獨家直擊！黃崇仁現身常春藤晚宴：明年率隊前進MWC展搶攻5G商機

高以翔靈車抵金寶山　「女友一路相隨」長眠地曝光

林俊傑「聖所」巡迴64場...「累積150萬觀眾」：希望一直走下去

真理長輩堂遭縱火7死　建物涉違法使用市府將開罰

天氣冷還下雨...老翁「僅穿薄外套」躲涼亭發抖！　暖警秒派車護送安置

國民眼看奪冠功臣蘭登出走　鎖定MVP強打唐納森補三壘

一台抵兩台！他納悶「洗脫烘洗衣機」為何不流行　網列3大致命傷：超容易壞

反空汙大遊行今登場　台電提3措施減排：興達電廠20年減排85%

北大智庫：美軍和東協盟國今年聯合軍演85次　遏阻中國崛起

快訊／菲律賓民答那峨島規模6.9地震　居民掩護頭部慌逃

3月嬰遭父惡搞變「師公配角」　無辜眼神惹網友歪樓：師兄！這期要開幾號

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

財經熱門新聞

獨家直擊！黃崇仁現身常春藤晚宴：明年率隊前進MWC展搶攻5G商機

要求台灣籍員工「必須持有中國護照」才能任職

日圓再現0.27字頭！創8個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

遠航「機齡不得超過26年」緊箍咒纏身　明年只剩ATR-72生財工具壓垮營運

加油要快！明起汽、柴油各漲0.4元

富士康威州廠縮小　申請補貼卡關

二甲基乙醯胺劇毒性恐傷肝　勞保職業病再增一項目

渣打估台灣2020年經濟成長率2.2%

台股再刷新高挑戰1萬2千點　法人：留意下周外資放假量縮回檔

下周油價估漲三角　專家建議加油要快才能省荷包

郭台銘首度攜妻女拍攝公益照　限量百本點字桌曆在粉絲團抽獎

數位帳戶續大戰　華銀將祭秘密武器

遠航突倒閉！1024名員工過年前慘遭解雇　勞動部司長說話了

貨櫃航運「供過於求」缺口逐漸收斂　陽明海運：明年營運會更好

更多熱門

相關新聞

公股銀海外聯貸連環爆　財長說話了

公股銀海外聯貸連環爆　財長說話了

近日國銀海外聯貸頻頻踩雷，且曝險部位都不小，其中不少公股銀行也中傷，財政部長蘇建榮今（9）日表示，對於聯貸案公股銀行有自己評估，但是現在中美貿易戰持續，中國的金融可能會產生一些問題，在金管會監理原則之下，公股銀行應該注意中國大陸的曝險。

土銀前低後高房貸　最快年底前搶市

土銀前低後高房貸　最快年底前搶市

公股銀房貸試算平台升級　房貸計算更精確

公股銀房貸試算平台升級　房貸計算更精確

5國營事業　明年無加薪計畫

5國營事業　明年無加薪計畫

彰銀員工持股信託上路　員工加薪了

彰銀員工持股信託上路　員工加薪了

關鍵字：

公股銀董監自然人董事

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

山豬錄影前一天退《大熱門》通告！

兒失蹤3月！夫妻問完等11天哭：元帥騙我們　警打來了

部落客負評3連發「難吃」！拉麵店求饒

遭謝和弦離婚⋯Keanna沈默10天首發聲：心疼你

高以翔今告別式…黑人范范列席家祭

高宇橋忙打點以翔告別式　「飛機造型紙紮」願弟弟高飛

交往一周年！24歲女向男友求婚：我養你

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

裵珍映脫口「要去見女友」爆戀情！隊友全傻眼

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

更多

最夯影音

更多
母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤
料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面