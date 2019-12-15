自然人專業董事制度上路　公股席次恐遭稀釋　彰銀、合庫改選受關注

▲彰化銀行明年董監改選，龍巖出清手中持股加上金管會要求自然人專業董事席次，將牽動公股的董事席次。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

金管會要求自然人董事席次，有兩家公股明年要董監改選受到矚目，包括彰化銀行、合庫金控，自然人的專業董事席次分別需要4席董事與5席，其中彰銀因為龍巖又出清其持股，所以明年的董監改選將更受矚目。

財政部長蘇建榮明（16）日將到立法院財政委員會針對「自然人董事制度對公股管理之影響與因應」進行專題報告。

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財政部表示，金管會2018年修訂金控銀行負責人條件準則，規定今年7月1日起實施自然人專業董事制度，資產總額達新台幣1兆元以上，董事在5人以下者，應有3人；人數超過5人，每增加3人就應再增加1人，其設有常務董事者，應該3人以上具備專業資格，但董是全體人數超過13仁者，可以為5人。

只有政府或單一法人直接、間接100%的金控公司或者銀行可以排除適用。公股銀的資產皆超過1兆元，首先面臨適法性的就是彰銀和合庫金控。

根據財政部資料格來看，明年要董監改選的公股金或銀行有合庫金與彰銀，彰銀有9席董事，其中有4人必須為自然人專業董事；合庫則有15席，必須要有5席。

▲公股銀董事席次與所需的自然人董事席次。（圖／財政部提供）

財政部表示，該部股權管理依股權實力參與董事選舉，所選任的是的董事均是法人代表擔任，並且依其適任情形檢討調整，所獲的董事酬勞均繳國庫挹注政府盈餘，以配合政府的股權管理投資效益最大化。此外公股董監事改選公股股權不能支持非通公股代表。

金管會為了強化金融市場監理，提高董事專業度與穩定性，明訂增加公股的自然專業董事席次，確實有稀釋公股董事席次的疑慮，甚至是影響未來調整的彈性，但是財部仍會配合金管會的政策辦理。

但是應該如何提名，是否並同獨立董事或一般董事選舉，假使自然人董事並未獲得當選，建議金管會應該明訂。

財政部表示，所投資公股民營的金融機構的董事選舉，本著股權管理機關的立場，積極爭取其他認同公股的股東支持，爭取最大席次。金管會的修正自然人專業董事後，將會依此原則辦理，並且爭取公股股權的最大權益。