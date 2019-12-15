迎戰純網銀！數位帳戶鼠年續大戰　華銀將祭秘密武器

▲華南銀行（圖／記者李鍾泉攝）

記者吳靜君／台北報導

純網銀即將在明（2020）年加入市場，將為數位市場掀起一股戰局，而華銀為追回原有的地位，明年元旦開始也將祭出三大秘密武器，包含台幣活儲存款利率可望加碼到1.2%以上、轉帳優惠加碼以及開放第三類帳戶（他行客戶)加入，企圖追回老四的地位之外，明年目標也將新增10萬戶以上。

根據金管會統計，至今年9國內數位帳戶已攀升至282.5萬戶，前五大銀行分別為為台新銀行有158萬戶、王道銀行的38.5萬戶、國泰是蝦有38萬戶、永豐銀行有11.7萬戶、華銀也有7.9萬戶。

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華銀原本還居老四的地位，但是到了今年下半年就被永豐銀行的大戶追過，但仍然居於數位帳戶前五大銀行之中，為了鞏固地位，甚至要追回老四的地位，為此華銀即將宣布明年（元月起）要祭出秘密武器。

根據華銀透露，秘密武器將朝三大方向，其一，調高活儲的利率，目前華銀的活儲利率大約是1.1％、存款限額是10萬元，未來有可能將調高到1.2%以上；二是，目前網路跨行手續費華銀所提供轉帳手續費只要5元，且不限次數；但未來華銀也將在跨行轉帳上更多優惠，讓數位帳戶的使用者更年撿便宜；三，將開放第三類帳戶，原本華銀只接受自行的客戶開立數位帳戶，但是明年開始華銀也將接受他行客戶或信用卡客戶可以來開數位帳戶，吸引「新客戶」上門。

根據了解，華銀也訂立目標，明年的數位帳戶要新增10萬戶以上。

▲王道銀行。（圖／資料照）

卡位！王道提供限時1.85%高利 台新銀有條件1.3%

近期，各大銀行的數位帳戶為了吸引民眾上們，近期也紛紛祭出高利、高優惠。以王道銀行來說，就推出限時1.85%的高利優惠，只要在今年底之前開戶，在開戶成功的次一營業日起就享受20萬內有1.85%的高利活儲6個月。所以只要存滿20萬，6個月內就可以享受利息1850元。

老大台新銀行也有條件式的高利1.3%限時優惠，主要的優惠對象是符合「Richart外幣活期存款帳戶」條件限制（美元外幣活期存款與Richart美元外幣新優利活期存款的美元餘額超過888元以上），就可以享受台幣活存年利率加碼。

銀行主管透露，今年數位帳戶打得火熱，但是明年純網銀將加入市場，雖然短期之內雖不會影響太大，但是對於銀行「數位帳戶」來說，必須要先卡好位，在純網銀加入戰場之後，才有本錢迎戰。

▼數位帳戶比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行、以各銀行公告為準）