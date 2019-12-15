明天起汽、柴油各漲0.4元　開車族想省荷包快去加油

▲中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油每公升各調漲0.4元。（圖／記者姜國輝攝）

記者紀佳妘／台北報導

加油手腳要快！中油今（15）日宣布，依照油價機制計算，從明（16）日凌晨零時起汽、柴油每公升各調漲0.4元，調整後中油92無鉛汽油將漲到每公升27.3元，95無鉛汽油28.8元，98無鉛汽油30.8元，超級柴油25.2元。

中油表示，受到石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）明年第1季擴大減產因素影響，使得本週國際原油價格持續走強。另與油價相關的指標原油價格，週均價為每桶64.83美元，較前週62.72美元上漲2.11美元，至於新台幣兌美元匯率升值0.058元，因此國內油價依公式計算漲幅為2.53%。

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不過，本週92無鉛汽油及柴油由於未超過亞鄰最低價，因此汽、柴油各應調漲0.4元，足額調整，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.2元。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」的情形。此外，國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，中油呼籲，請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。