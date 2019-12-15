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北大智庫：美軍和東協盟國今年聯合軍演85次　遏阻中國崛起

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▲美軍兩棲攻擊艦美利堅號（USS America）。（圖／翻攝自美軍陸戰隊官網）

▲北大智庫指出東協各國與美軍軍演頻繁，目的在防堵中國崛起。圖為美軍兩棲攻擊艦美利堅號（USS America）。（圖／翻攝自美軍陸戰隊官網，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

為了抗衡北京崛起，美國今年已經與盟國在印太地區舉行了至少85次聯合軍演。據北京大學海洋研究院「南海戰略感知計畫」報告指出，雖然1到11月間的軍演規模各異，但目的一致都是擴大美國在該地區的影響，並加強盟國防禦能力，這些演習中，菲律賓至少參與16次、泰國9次、新加坡6次。

據《南華早報》報導，「南海戰略感知計畫」報告指出，「透過多次軍演，美國正增強與其他國家的連結度，並加強軍事實力，好遏止中國以海上強國的姿態崛起」、「未來可能會在核心作戰能力上進行更多演習，以應對覺察到的區域安全威脅。」

▲美軍兩棲攻擊艦美利堅號（USS America）。（圖／翻攝自美軍陸戰隊官網）

儘管新加坡及泰國都沒有涉入中國在南海的領土爭議，但兩國與美國的合作正不斷加深。菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊及台灣都聲稱具有南海部分主權。

在9月24日至10月10日於關島附近海域舉辦的聯合演習中，美國及新加坡海軍首次舉行反水面作戰演習，試射海軍打擊飛彈，以及反潛及防空戰演習。

▲▼美軍拉森號驅逐艦（USS Lassen (DDG 82)）（圖／翻攝自拉森號臉書）

▲▼美軍拉森號驅逐艦（USS Lassen (DDG 82)）（圖／翻攝自拉森號臉書）

▲▼美軍拉森號驅逐艦（USS Lassen (DDG 82)）（圖／翻攝自拉森號臉書）

報告中還說，美國也邀請了日本、印度及澳洲等盟國參與演習，將「更多國家拖入問題中」，「這些盟國的參與將幫助美軍做好更多戰鬥準備」。

新加坡南洋理工大學拉賈拉特南國際研究學院海事安全研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，美國與盟國間的軍事連結增強將使北京當局在南海的軍事計畫更複雜，「這些軍演不僅讓東協國家海軍更加強健，但也讓他們在需要時更易與美國合作。」

儘管五角大廈野心勃發，但美國行動仍受制於盟國海軍規模及結構限制。許瑞麟表示，比如汶萊只有少數幾艘配有反艦飛彈的軍艦，而越南軍艦則幾乎是蘇聯時期建造，與美軍艦隊不相容，「這些因素影響可以進行培訓的類型」。

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