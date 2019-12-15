北韓最新地鐵照曝光　採光佳、政治宣傳換成風景作品…韓媒大讚乾淨

▲整體採光相當明亮。（圖／翻攝自官方網站《我們民族之間》（Uriminzokkiri））

記者丁維瑀／綜合報導

北韓對外宣傳媒體「我的國家」13日公布一系列平壤地鐵經過改造後的樣貌，照片中可見採用新的照明設備後，內部氣氛變得明亮、柔和，整體環境也相當整潔。《韓聯社》就報導，平壤地鐵的狀況可比南韓。

平壤地鐵1973年9月開通營運，初期就很受到乘客歡迎，報導指出，每個車站原本都呈現出北韓社會主義的發展歷程，以及象徵人民幸福生活的壁畫與相關裝飾，近年來，地鐵面貌也持續變化。

根據《韓聯社》1992年捕捉的相片，平壤地鐵當時照明較暗，沒有電子螢幕介紹資訊之外，也沒有提供乘客休息的椅子；不過，從新照片來看，平壤地鐵換上明亮度很高的燈光，旅客也能坐在椅子上休息，還能藉由各處的電子螢幕掌握地鐵進站時間。

▲乘客坐在椅子上休息。（圖／翻攝自官方網站《我們民族之間》（Uriminzokkiri））

《韓聯社》讚許，整飾過後的平壤地鐵能讓人感受到相當用心，牆上原本掛著宣導社會主義的畫作，如今則換成風景藝術作品，內部甚至出現小店面，此外，進出的乘客衣著也變得較為流行，猛然一看，其實難以辨識到底是北韓還是南韓的地鐵。

▲孩子欣賞著風景作品。（圖／翻攝自官方網站《我們民族之間》（Uriminzokkiri））



全新的照片可見，駕駛在工作期間會看著螢幕，媒體推測，列車可能已採用自動化控制系統，至於乘客的舒適度，車頂上方也裝設空調，代表溫度或許更加宜人。還有人表示，比起西方地鐵髒亂的印象，平壤地鐵卻是相當整潔且充滿秩序。

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