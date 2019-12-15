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富士康威州廠規模縮小爭議　申請補貼優惠驚傳卡關

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▲▼鴻海在威州的設廠預定地。（圖／達志影像／美聯社）

▲鴻海在威州的投資案傳出因縮減規模，不符合減稅條件，當地政府希望能盡快重啟協商。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前現身威斯康辛州園區，他說，「威州是鴻海在北美的家」，隨著威谷科技園區投入營運，預計明年將變得更加重要。不過近期卻傳出，當地政府對鴻海旗下富士康提出警告，若縮小面板廠將不符合減稅條件，希望公司能與威州盡快磋商。

綜合美聯社、The Verge外電報導，富士康最初提案在威州建造一座大面板製造廠，預計提供1萬3,000個就業機會，吸引當時的州長華克（Scott Walker）及州議員通過這項30億美元的計畫，不過隨後華克打輸選戰，富士康一時失去最有價值的夥伴，最後決定將面板廠規模縮小，改以製造手機和其他設備較小的螢幕。

請繼續往下閱讀...

對於鴻海在威州設廠計畫頻頻傳出有所變動，威州官員布倫南（Joel Brennan）表示，這項計畫已偏離原先協議的內容，恐怕不符合現行合約的補貼條件，但富士康卻一直不願對合約提出修正，希望富士康能與威州政府一同來進行討論。

不過，鴻海美國戰略計畫總監楊兆倫（Alan Yeung）對此回應，州長埃弗斯（Tony Evers）政府對企業不友善，談判似乎在11月下旬就已破局，並稱當地政府用合約爭議，來浪費公司的時間和精力。

楊兆倫也對艾佛斯政府和威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）感到失望，他認為，公司已在威州投資數百萬美元，不過當地政府卻針對合約中的重要項目設下阻礙，最後還說「與合約有關的所有可能選項」，但沒有進一步詳細說明。

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