悲慘男遭刀捅「獵犬咬斷手臂叼走」　警方到場擊斃2隻狗

▲警方懷疑男子死前遭他人持刀攻擊。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

摩洛哥外海西班牙特內里費島（Tenerife），傳出一起駭人的死亡案件。一名年約40歲的中年男子在島嶼北方的拉拉古納（La Laguna），被警方發現死在乾枯樹叢中，身上有刀傷，其中一隻手臂被兩隻獵犬扯斷叼走。

英國《每日郵報》（Daily）報導，特內里費警方於週五（13日）凌晨1點左右獲報，數名報民眾表示在拉拉古納附近看到死者，其中幾人聲稱還能聽到男子叫喊的聲音，不過當警方趕到時，男子已經斷氣。





▲兇案地點發生在西班牙加那利群島聖克魯斯-德特內里費省特內里費島。（圖／翻攝自Google Map）

警方在屍體附近發現2隻仍在徘徊、被紀錄為潛在威脅品種的獵犬，為了確保獵犬不會因嗜血而撲上前咬人，他們選擇開槍擊斃2隻狗。警方表示，男子身上的傷勢，除了被獵犬撕裂的手臂外，還有明顯的刀傷，但目前仍在釐清民眾通報時間和男子死亡的時間，真正的死因也還不清楚。

警方研判刀傷有兩種可能，一種是男子遭到他人持刀攻擊，另一種是男子持刀對抗2隻狗，但過程中不小心捅傷自己，不過因為現場沒有尋獲刀具凶器，因此較可能傾向前者。至於真正死因，警方也必須進一步判斷男子是因刀傷死亡後，被尋著血腥氣味而來的獵犬咬斷手臂，或者是刀傷倒地，接著被獵犬咬斷手臂後失血過多致死。