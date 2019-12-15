老媽去年「家庭主婦→里長」　30年廢棄老屋...神轉活動中心！網驚：好強大

▲這個廢棄30多年的地方髒亂不堪。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

許多認真的里長，除了會帶領志工團隊維護巷弄整潔、致力環保、關懷老人，也會舉辦大大小小的活動維繫里民情感。一名女網友的母親，去年從家庭主婦變里長，最近更帶領志工們，將廢棄30年的地方，大改造成活動中心，讓身為女兒的她非常崇拜與驕傲。

女網友在爆廢公社發文提到，去年母親老年轉業，從一個全職的家庭主婦，搖身一變成了里長，期間更做了許多令她崇拜的事。

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▲▼各種垃圾蚊蟲。（圖／翻攝自爆廢公社）

這陣子，老媽在志工團隊的協助下，將廢棄30多年的老屋，整理修葺成照顧老幼的臨時活動中心，並將於16日正式啟用。對此，她不禁直呼，「一群人各個發揮十八般武藝，洗刷、搬運、裝水電、油漆，樣樣自己來，看了完工後的作品，真的讓人很熱血沸騰。」

▲在里長媽媽和志工團隊的努力下......。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看完除了羨慕外，也紛紛獻上掌聲，「肯做事的里長跟默默付出的義工，好棒」、「好用心的里長，這里非常幸福」、「別人的里長總是不會讓人失望」、「真的很羨慕有這種里長，我們的里長只有選舉前才能看到他，他居家附近整理的很乾淨，其他地方...唉」、「以整理代替建設，省下龐大的經費，與里民創造大家可以聚在一起的地方」。

►生火了！連我媽都用到發光

▼成了乾淨明亮的臨時活動中心（圖／翻攝自爆廢公社）