蘇丹獨裁總統巴席爾貪汙罪成立　遭判關押2年

▲ 蘇丹獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）12月因貪汙罪遭判感化中心兩年徒刑。（圖／路透，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

蘇丹法院14日宣判，將75歲的前總統巴席爾（Omar al-Bashir）以貪汙罪及非法持有外幣罪判處感化設施兩年刑期，並將巴席爾家中的690萬歐元、35萬1770美元及570萬蘇丹鎊充公。據法官所言，這是考量到蘇丹法律所定70歲以上犯罪者無須在監獄服刑。

據BBC報導，審判時，巴席爾穿戴傳統白袍，坐在被告鐵籠中不發一語，反倒是庭外支持者開始鼓譟，並直呼是「政治審判」，即使被驅離仍徘徊在法庭周遭抗議。巴席爾的律師易卜拉辛則表示，將對判決提出上訴，另一位律師哈桑則說，巴席爾認為這是不合法的政治迫害。

貪汙案和巴席爾從沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德手中收到的2500萬美元現金有關，雖然巴席爾本人堅稱該筆款項是兩國戰略關係的一部分，會用於公益而非私利用途。

現年75歲的巴席爾從1989年政變後上台，已執掌蘇丹政局30年，但因去年12月至今年初連連發生的街頭示威受到挑戰，直到今年4月軍方政變將他推翻。

巴席爾還面臨數項指控，並遭國際刑事法庭通緝，2009年及2010年時兩度對他發出逮捕令，涉嫌罪名包括2003年在蘇丹達佛地區犯下戰爭罪、種族滅絕罪及違反人道罪，還有今年示威衝突時血腥鎮壓抗議者等。

目前尚不清楚巴席爾是否會因為執政期間侵犯人權的行為受審。聯合國則表示，2003年達佛地區戰爭中共有30萬人喪生，250萬人因此流離失所。

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