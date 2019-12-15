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渣打估台灣2020年經濟成長率2.2%　明年經濟有2亮點前景樂觀

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▲渣打銀行。（圖／達志影像）

▲受惠半導體銷售擺脫谷底及轉單效應，渣打銀行預期2020年台灣經濟成長率可達2.2%。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

渣打集團近期發表2020年全球經濟展望，預估明年全球經濟將趨向溫和而穩定成長，預估全球經濟成長率為3.3%，略高於今年的預估值3.1%，而台灣經濟成長率可達2.2%，主要是受惠半導體銷售擺脫谷底，以及台商回流轉單效應。

渣打銀行全球首席經濟學家馬德威（David Mann）預估，2020年全球經濟成長率可維持3.3%，主要有4大原因，首先是全球央行在今年偏鴿派的措施，後續效應可能延至2020展現；再者是來自大陸與印度的財政措施支持；第三是電子產業可望復甦；最後在美國總統川普的選舉考量下，中美貿易談判可望有正面發展。

請繼續往下閱讀...

回頭看台灣明年經濟表現，渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財（Tony Phoo）表示，受惠資金回流以及中美貿易糾紛的轉單效應，預期2020年台灣整體經濟表現應可優於多數亞洲經濟體，預估2020年台灣經濟成長率可達2.2%，2019年全年GDP成長預估值則為2.4%。

符銘財指出，台灣明年經濟成長有2大亮點。第一，今年前11個月，台灣企業承諾海外回流資金規模已達6,970億元，其中有2,000億元已落實匯回，加上有許多科技PC大廠宣布擴大在台產能計畫，作為供應鏈移轉布局。

第二，符銘財樂觀看2020年台灣科技產業前景，根據國際半導體產業協會（SEMI），今年10月全球半導體設備銷售額年成長3.9%，是一年來首度正成長，意味著全球半導體銷售可望在明年擺脫谷底陰霾，科技業占台灣製造業總銷量超過3分之1，科技業轉好，可望支撐產業信心與資本支出。

不過，台灣經濟仍面臨潛在風險，符銘財認為，儘管有海外資金回流與轉單效應等利多消息，台灣經濟表現仍與全球貿易循環息息相關，且高度仰賴大陸，台灣無法豁免於全球經濟或是大陸經濟趨緩的衝擊。因此，企業資金回流的效應仍屬短期，長期來看，關鍵還是在於全球成長前景。

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