老媽贏3億樂透「買亂倫書送兒子當禮物」　親妹洗澡慘遭破門奪童貞！

▲卡萊爾閱讀了亂倫小說後，性侵自己的姐妹。（圖／翻攝自Wichita County Sheriff’s Office）

記者陳亭伃／綜合報導

美國德州一名母親在贏了1000萬美元（約台幣3億台幣）的樂透之後，買了一本亂倫相關的書給兒子，沒想到兒子在閱讀完後，竟趁著妹妹在洗澡時闖入廁所性侵，並惡狠狠地表示「我可以成為你的第一個人，所以可以性侵你」。

根據英國《太陽報》報導，女子喬恩（Joanne）在贏得樂透之後，買了一本1987年的小說《閣樓上的花》給兒子看，但卻忽略了內容是在敘述一個家庭的父母，爸爸是媽媽的同父異母兄弟。現年48歲的卡萊爾（Jason Carlile）在5、6歲時閱讀了這本書後，對自己妹妹出現了遐想，且一直深埋在心裡。

▲女子遭到弟弟性侵，只因閱讀一本亂倫書。（圖／示意圖／pixabay）

直到卡萊爾10多歲時，首次在游泳池旁猥褻妹妹，被家人發現之後只是要他離開游泳池，但是卻沒有多做詢問。卡萊爾的妹妹直到18歲才鼓起勇氣跟父母說出這件事情，但卻遭到忽略，直到卡萊爾搬走之後騷擾才落幕，而姐姐也決定提出告訴。

法官開庭時要求卡萊爾必須支付60萬保釋金，而卡萊爾的母親竟拿出自己當時樂透獎金為他清償所有的保釋金以及律師費，最終判決仍需等待法官宣判。