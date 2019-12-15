　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老媽贏3億樂透「買亂倫書送兒子當禮物」　親妹洗澡慘遭破門奪童貞！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼卡萊爾閱讀了亂倫小說後，性侵自己的姊妹。（圖／翻攝自Wichita County Sheriff’s Office）

▲卡萊爾閱讀了亂倫小說後，性侵自己的姐妹。（圖／翻攝自Wichita County Sheriff’s Office）

記者陳亭伃／綜合報導

美國德州一名母親在贏了1000萬美元（約台幣3億台幣）的樂透之後，買了一本亂倫相關的書給兒子，沒想到兒子在閱讀完後，竟趁著妹妹在洗澡時闖入廁所性侵，並惡狠狠地表示「我可以成為你的第一個人，所以可以性侵你」。

根據英國《太陽報》報導，女子喬恩（Joanne）在贏得樂透之後，買了一本1987年的小說《閣樓上的花》給兒子看，但卻忽略了內容是在敘述一個家庭的父母，爸爸是媽媽的同父異母兄弟。現年48歲的卡萊爾（Jason Carlile）在5、6歲時閱讀了這本書後，對自己妹妹出現了遐想，且一直深埋在心裡。

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲女子遭到弟弟性侵，只因閱讀一本亂倫書。（圖／示意圖／pixabay）

直到卡萊爾10多歲時，首次在游泳池旁猥褻妹妹，被家人發現之後只是要他離開游泳池，但是卻沒有多做詢問。卡萊爾的妹妹直到18歲才鼓起勇氣跟父母說出這件事情，但卻遭到忽略，直到卡萊爾搬走之後騷擾才落幕，而姐姐也決定提出告訴。

法官開庭時要求卡萊爾必須支付60萬保釋金，而卡萊爾的母親竟拿出自己當時樂透獎金為他清償所有的保釋金以及律師費，最終判決仍需等待法官宣判。

ET快訊
媽贏3億樂透買亂倫書送兒當禮物　親妹洗澡慘遭破門「強行壞壞」
菲律賓民答那峨島規模6.8淺層地震　路面裂開居民被壓..民眾
男星演戲「台詞全是12345」！超出戲影片流出網笑翻：真演技
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10歲小妹遭姦殺　母認屍驗DNA「竟不是親生」崩潰調查…挖出同病房嬰兒調包案！

嫩弟被人妻拐玩脫衣撲克　「花棚大冰櫃當戰床狂搖」26年走不出陰影崩潰求死！

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」羞拿手機拍下愛的形狀！

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」得知懷孕…全部升格當老爸！

更新／菲律賓民答那峨島規模6.8地震　居民掩護頭部慌逃

「新垣結衣＋陳妍希」　越南美少女清新感引暴動！網：我又戀愛惹

泰國5年來最大示威　千人呼喊「獨裁下台」對抗軍政府

老媽贏3億樂透「買亂倫書送兒子當禮物」　親妹洗澡慘遭破門奪童貞！

奈良縱火案！焦黑男屍非住戶「脖子帶刀痕」　火源住戶20天後自首

蘇丹獨裁總統巴席爾貪汙罪成立　遭判關押2年

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

新北耶誕城／高爾宣《without you》全場大合唱　吳卓源《買榜》一人hold全場

就在今晚！雙子座流星雨大爆發 肉眼就可看見...26日還有日偏食

直擊鬥魚養殖場！受困狹小髒瓶中掙扎　「遭殘忍封裝挨餓」尾巴傷就被丟等死

草莓控絕不能錯過的高雄麻辣鍋　安格斯牛+10幾種海鮮拿到手軟

辣妻穿旗袍扭56cm細腰「S曲線超狂」　郎朗驚豔「連喊三次」：Beautiful！

更新／菲律賓民答那峨島規模6.8地震　居民掩護頭部慌逃

「新垣結衣＋陳妍希」　越南美少女清新感引暴動！網：我又戀愛惹

泰國5年來最大示威　千人呼喊「獨裁下台」對抗軍政府

老媽贏3億樂透「買亂倫書送兒子當禮物」　親妹洗澡慘遭破門奪童貞！

奈良縱火案！焦黑男屍非住戶「脖子帶刀痕」　火源住戶20天後自首

蘇丹獨裁總統巴席爾貪汙罪成立　遭判關押2年

北大智庫：美軍和東協盟國今年聯合軍演85次　遏阻中國崛起

23歲男窩咖啡廳當保全　背後竟「揪4人策劃莫斯科恐攻」搜出IS通信設備

「不幫別人養人才！」美名校MBA日籍生銳減　日企拒資助：員工都跳槽

北韓最新地鐵照曝光　採光佳、政治宣傳換成風景作品…韓媒大讚乾淨

好公民認證！喵皇搭「手扶梯」超安分　網驚：還懂靠右

「川伯」開砲！　李四川怒問蔡英文：我們有對不起高雄嗎？

爆漿起司超犯規！台北工業風不限時咖啡廳　還有手作甜點

天冷腸子跟停工！營養師教你擺脫「冬天便秘」：避免三少一高

臉書貼文露餡！前妻偷吃台男甜稱「老公」還產1女...港男跨海怒告

橘貓撕爛筆記當「記憶吐司」吞下肚　還滾來滾去奴才傻眼

冬盟／黃柏豪揮棒柔軟　猛打超乎葉總預料之外

導盲幼犬「社會化訓練」超穩定！　搭公車去市場難不倒

葉匡時、吳敦義力挺陳根德重返立院　桃園建設大發展

新莊20年千戶社區鄰近「夜總會」　頂樓小宅轉手照漲4成

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

國際熱門新聞

抽13年菸「肺塌陷」！帥男插管後悔勸世

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

141年祖傳水果蛋糕　歷經五代被吃過兩口

英國研究每周譙髒話55次　有助工作效率

澳洲大火2千隻小狐蝠餓死　竟衝擊無尾熊

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」

美國會：亞美尼亞人遭屠殺　土耳其譴責

嫩弟被人妻拐冰櫃上激戰　26年走不出陰影求死

土耳其外長反嗆美：若制裁就報復

即／菲律賓民答那峨島規模6.8地震

布干維爾即將建國　官員主張與台建交

英上班族怕選錯工作　60%一年想離職96次

更多熱門

相關新聞

他約女床戰挨告！法院一看體型判無罪

他約女床戰挨告！法院一看體型判無罪

桃園日前發生一起性侵案，陳姓男子與女網友相約在中壢火車站，雙方見面後立刻到汽車旅館「休息」，期間發生性關係，不料事後陳男挨告性侵。法院審理後判定，該名女網友體重80公斤，身高159公分，而陳男身高170公分，體態偏瘦，不可能完全壓制女網友，加上女網友證詞有瑕疵，判定陳男無罪。

10歲小妹遭姦殺　母認屍驗DNA「竟不是親生」

10歲小妹遭姦殺　母認屍驗DNA「竟不是親生」

嫩弟被人妻拐冰櫃上激戰　26年走不出陰影求死

嫩弟被人妻拐冰櫃上激戰　26年走不出陰影求死

巫醫謊稱除魔　手指性侵母女

巫醫謊稱除魔　手指性侵母女

劉強東性侵受害者：曾想過自殺

劉強東性侵受害者：曾想過自殺

關鍵字：

亂倫性侵姐弟家庭

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

兒失蹤3月！夫妻問完等11天哭：元帥騙我們　警打來了

山豬錄影前一天退《大熱門》通告！

部落客負評3連發「難吃」！拉麵店求饒

高以翔今告別式…黑人范范列席家祭

遭謝和弦離婚⋯Keanna沈默10天首發聲：心疼你

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

裵珍映脫口「要去見女友」爆戀情！隊友全傻眼

高宇橋忙打點以翔告別式　「飛機造型紙紮」願弟弟高飛

打開監視器見狗睡滿茶几　全家笑噴

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

更多

最夯影音

更多
料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！
母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面