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他睡大街上3.5小時沒翻身　好心婦上前喚醒「竟發現成一具蜷曲凍屍」

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▲穆莫里死亡3.5小時才被發現。（圖／翻攝自曼徹斯特晚報）

▲穆莫里死亡3.5小時才被發現。（圖／翻攝自曼徹斯特晚報）

記者陳亭伃／綜合報導

英國林肯郡日前發生一起人間冷漠悲劇。一名45歲的男子在當地是一名無家可歸的街友，11日被發現倒臥在街道旁，但當時卻沒有任何人上前詢問、亦無察覺異狀，最後直到一名婦女停下腳步觀察，發現男子已經沒有呼吸起伏，於是立刻通報警消人員，經過急救後男子仍回天乏術，且早已死亡3個半小時。

根據英國《每日郵報》報導，穆莫里（Mark Mummery）11日被人發現倒臥在街道上，許多居民從他身邊走過，卻沒有人發現他有任何異狀，而當時穆莫里早已死亡。當天氣溫一度降到5度，直到一名婦女經過發現不對勁，於是蹲下查看，才發現穆莫里已經沒有呼吸，立刻通報警消前來救援。

據悉，穆莫里本身就有服用藥物的習慣，在流浪的地區附近也都是大家都知道的人物，但因為穆莫里有吸毒的習慣，因此即便看到他倒臥在街上，也沒人願意主動上前關切。一位居民表示，雖然穆莫里的情況不好，但畢竟還是一個人，不值得大家這樣對待他。過去曾有社福單位試圖輔導安置，但最後他仍選擇離開。

警消人員到場時發現，穆莫里的身體已經僵硬，但仍試圖搶救，最後仍回天乏術，推判可能已經沒有呼吸超過3個半小時。一名認識穆莫里許久的人表示，過去他曾是相當好的人，但最後卻染上毒癮與酒癮，最後變得有點不可理喻，甚至常常與人衝突。

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