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23歲男窩咖啡廳當保全　背後竟「揪4人策劃莫斯科恐攻」搜出IS通信設備

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▲▼莫斯科警方逮捕5名恐怖份子準備策畫攻擊莫斯科。（圖／翻攝自Комсомольская првда）

▲莫斯科警方逮捕5名恐怖份子準備策畫攻擊莫斯科。（圖／翻攝自Комсомольская првда下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科14日傳出警方抓逮捕5名疑似「IS」（伊斯蘭國）成員，其中更搜出有與IS聯繫的通信設備，以及攻擊莫斯科的計畫。5名嫌疑犯在莫斯科地鐵「基輔站」（Киевская）旁的大型購物廣場遭到逮捕，首腦為達吉斯坦籍男子，隱身在一間咖啡廳內當保全人員。

▲▼莫斯科警方逮捕5名恐怖份子準備策畫攻擊莫斯科。（圖／翻攝自Комсомольская првда）

▲達吉斯坦籍的阿里別克夫（Idris Alibekov）。

根據俄媒《Комсомольская првда》報導，這5名嫌疑犯破獲策畫攻擊莫斯科而在購物商場內，被埋伏的警方逮捕。警方從嫌犯的身上、住所搜出與IS聯繫的通訊設備，以及小型軍火庫，其中包括簡易爆炸裝置、馬卡洛夫手槍、步槍等，目前仍在調查5人為何會到購物商場內，或是是否在「勘查犯案地點」。

據悉，5人當中的首腦為23歲的達吉斯坦籍的阿里別克夫（Idris Alibekov），高中畢業之後就前往俄羅斯工作，目前正在莫斯科當地一間咖啡廳擔任保全人員，另外的四名成員則有2名是俄羅斯公民，將進一步調查5人為何集結一起策劃犯案。

莫斯科地區法院表示，阿里別克夫根據俄羅斯聯邦刑法205條恐怖主義行為第二款指控，目前將以拘留形式進行調查。

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