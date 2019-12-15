泰國5年來最大示威　千人呼喊「獨裁下台」對抗軍政府

▲未來前進黨黨魁塔納通發起反政府示威。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

泰國14日爆發自2014年來最大規模反政府示威，由「未來前進黨」（Future Forward party）41歲的黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）發起，帶領千人集結首都曼谷，他告訴群眾，14日的遊行只是開端，又對總理、軍政府領導人帕拉育（Prayuth Chan-ocha）嗆聲，「還不要怕，真正大的會在下個月。」

《路透社》報導，就在塔納通登記參選當天，泰國憲法法院11月認定，他持有一家媒體公司的股份，因此取消他國會議員的資格，他隨即提出異議。泰國選舉委員會要求憲法法庭，解散未來前進黨，指控該黨接受來自塔納通1.91億泰銖的貸款，違法政黨相關法律。

上千人14日聚集在曼谷，喊著「民主萬歲」、「獨裁下台」的口號，群眾擠在MBK購物中心附近。塔納通則表示，這是抗議只是一場開端，是為了讓其他人可以一同加入，下個月還會有規模更大的舉動；自3月選舉以來，他已成為帕拉育最直言不諱的批評者，反對派一直堅稱這場大選受到軍方操弄。

《曼谷郵報》報導，塔納通14日與6個政黨簽署一項聲明，希望推動修改3月24日以前軍政府草擬的憲法。帕拉育早前表示，年末時節，人們正處於慶祝的氛圍，在這時組織示威並不合適。