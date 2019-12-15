瑞典「首次派代表在場外會談」　實際挺台參與聯合國氣候談判

▲瑞典首次派代表，在COP25場外與台灣環保署長張子敬展開會談。（圖／翻攝自臉書／Taiwan in Sweden）



記者丁維瑀／綜合報導

聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）2日到13日於西班牙舉行，台灣不是巴黎氣候協定締約國，但仍由環保署長張子敬為代表。今年瑞典則首次派代表與我方官員會晤，等同用具體行動力挺台灣出席氣候談判場合。

《中央社》報導，這場聯合國氣候會議在西班牙首都馬德里舉行。根據駐瑞典代表處說法，代表瑞典參與氣候談判的佛蒙利（Mattias Frumerie），負責領導瑞典外交部氣候變遷小組，他12日與張子敬展開雙邊會談，針對雙方氣候政策進行討論。

此次會談，是瑞典第一次在聯合國氣候會議場外與我方官員會談。事實上，瑞典在過去2個月就有總共跨黨派的9名議員替台灣發聲，他們敦促政府採取具體行動，幫助台灣參與聯合國氣候相關的機構。

粉專Taiwan in Sweden也寫道，台灣與瑞典可以幫助抗衡氣候變化議題，「第一次這樣形式的會議，由於瑞典在歐盟致力氣候變遷方面是先驅，支持台灣的舉動非常有意義又受到高度讚賞。」

《英國廣播公司》（BBC）報導，歐盟與一些容易受到氣候變遷而影響的小島國家，正致力推動減碳的承諾。不過，美國、巴西、印度等國則認為，沒有必要改變目前的計畫。

COP25主席、智利環境部長施密特（Carolina Schmidt）也向各國喊話，「我請求你們所有的彈性、力量，讓這項協議取得充滿野心的結果。」她補充，過程會很困難，但是值得，「我們國家的人民需要我們。」