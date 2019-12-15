滿意巴拉圭「主動提到台灣」　川普訪巴國亮「美台合作計畫」

▲ 美國總統川普與巴拉圭總統阿布鐸會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對中國在國際上施壓，其中對於台灣邦交國更是加倍壓力。巴拉圭為台灣15邦交國之一，過去在牛肉、農產品上與台灣有緊密的合作，但近期巴拉圭肉品業者想要進入中國市場，卻遭到拒絕，中方廠商表明「與台斷交再來談」。對此美國總統川普13日訪巴拉圭時，提出計劃資金支持。

綜合外媒報導，川普13日到台灣在南美洲唯一邦交國「巴拉圭」進行訪問，白宮也發表聯合聲明指出，雙方承諾將會深化兩國關係，促進經濟繁榮、強化民主與法治，此外「「美國國際開發融資公司」（DFC）將為巴拉圭首都亞松森的Jerovia Mount Sinai醫療中心提供資金；另一方面也將與台灣合作，提供技術援助與資金支持」。

據悉，美國白宮官員對於巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）訪美舉行電話己者會時，主動提及台灣，代表巴拉圭在地緣政治上是南美洲唯一承認台灣的國家，這很重要。雖台灣與巴拉圭仍保持平穩外交狀態，但面對中國開始對其產業的施壓，阿布鐸也開始承受企業、業界的壓力。

外交部長吳釗燮曾於10月訪問巴拉圭，承諾將會解除牛肉進口配額，貿易代表團則承諾每年購買價值六千萬美元的巴國農產品。然而巴拉圭的農業綜合協會仍嘗試想要打開中國市場，卻遭到中國官員表示，「巴拉圭可以進入中國市場，但必須先與台斷交」。

巴拉圭內部則譴責，中國根本是商業勒索，情勢相當複雜也不能無視與台灣十多年的合作關係，因此都在尋求更好的方式解決。