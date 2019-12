諾魯總統訪台霸氣喊「台諾一家人」：中國想拆散只是白費力！

▲諾魯總統安格明(Lionel Aingimea)。(圖/翻攝自推特/Republic of Nauru)

記者陳亭伃/綜合報導

台灣邦交國如今剩下15個,其中位於太平洋島國的諾魯近日正訪台,總統安格明(Lionel Aingimea)就公開表示,台諾關係就跟家人一般,在經濟、政治、區域上都合作的相當好,中國應明白諾魯堅定挺台的立場,「如果試圖想要接觸諾魯,那都會只是白費力氣」。

根據《中央社》報導,安格明自8月當選總統以來,首次來台進行國是訪問,台灣在陸續與索羅門群島、吉里巴斯斷交後,在太平洋島國的邦交狀態就引起高度關注,而諾魯就是4太平洋友邦之一。

▲諾魯總統安格明與蔡英文。(圖/翻攝自推特republic_nauru)

安格明表示,9月聯合國大會結束後,特別改班機到台灣過境轉機,就是希望可以澄清台諾關係的負面消息,「那些消息都只是胡說八道」,並用行動證明諾魯與台灣是站在一起的!此外安格明也表示,台諾關係就跟家人一般,雙邊關係在各方面都有緊密、重要的結合,包括經濟發展、基礎建設、政治、區域、國際層面。

安格明形容台諾關係就如「家人」一般,而當有事發生時,家人就會互相支持,諾魯與台灣的關係不僅在經濟發展上很重要,同樣也涉及到國民外交層面,例如諾魯到台灣留學的學生,之後將「中文」帶回國內,並宣傳台灣風俗民情,都是讓雙邊交流更加豐富。

