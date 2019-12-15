諾魯總統訪台霸氣喊「台諾一家人」：中國想拆散只是白費力！

▲諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）。（圖／翻攝自推特／Republic of Nauru）

記者陳亭伃／綜合報導

台灣邦交國如今剩下15個，其中位於太平洋島國的諾魯近日正訪台，總統安格明（Lionel Aingimea）就公開表示，台諾關係就跟家人一般，在經濟、政治、區域上都合作的相當好，中國應明白諾魯堅定挺台的立場，「如果試圖想要接觸諾魯，那都會只是白費力氣」。

根據《中央社》報導，安格明自8月當選總統以來，首次來台進行國是訪問，台灣在陸續與索羅門群島、吉里巴斯斷交後，在太平洋島國的邦交狀態就引起高度關注，而諾魯就是4太平洋友邦之一。

▲諾魯總統安格明與蔡英文。（圖／翻攝自推特republic_nauru）

安格明表示，9月聯合國大會結束後，特別改班機到台灣過境轉機，就是希望可以澄清台諾關係的負面消息，「那些消息都只是胡說八道」，並用行動證明諾魯與台灣是站在一起的！此外安格明也表示，台諾關係就跟家人一般，雙邊關係在各方面都有緊密、重要的結合，包括經濟發展、基礎建設、政治、區域、國際層面。

安格明形容台諾關係就如「家人」一般，而當有事發生時，家人就會互相支持，諾魯與台灣的關係不僅在經濟發展上很重要，同樣也涉及到國民外交層面，例如諾魯到台灣留學的學生，之後將「中文」帶回國內，並宣傳台灣風俗民情，都是讓雙邊交流更加豐富。