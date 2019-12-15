趕在美國特別代表抵訪前！　北韓又在「禁忌基地」進行試驗

▲北韓2019下半年頻頻進行試射和「重大試驗」。（圖／朝中社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓人民軍總參謀長週六（14日）表示，國防科學院近年來在國防加強方面取得巨大成就，而未來會用作戰略武器的開發，主要目的則是「遏制和抑制來自美國的威脅」。

《朝鮮中央人民通訊社》（KCNA）報導，北韓人民軍參謀總長朴正天提到，「必須對敵對勢力的政治和軍事挑釁做準備」，「我們的部隊都準備履行任何行動和任務」，話中提及的敵對勢力明顯指稱美國。





▲北韓曾承諾美國關閉西海衛星發射基地。（圖／翻攝自Google map）

隨著聖誕、跨年將近，朴正天放話，包括美國在內的所有敵對勢力，若想要安穩過個好年的話，最好不要有任何挑釁北韓的行動。

事實上，北韓國科院當天才證實南韓媒體《韓聯社》的報導，表示13日晚間在主要飛彈試驗場「西海衛星發射基地」（Sohae Satellite launch Ground），才剛進行重大試驗，「近來我們接連達成的國防科學研究成果，將用在強化北韓戰略性核戰爭威懾力。」西海衛星發射基地正是北韓先前承諾美國，會關閉不再使用的基地，而北韓近日重新大動作在該基地展開試驗，使美朝關係更加糟糕。

▲美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）15日將抵達南韓。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）預計，15日將出訪南韓3天，16日針對朝鮮半島局勢和南韓分析討論。外界普遍認為，北韓趕在畢根出訪前試驗，施壓的意圖明顯。

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