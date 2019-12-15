美國會認定「亞美尼亞人」遭到屠殺　土耳其譴責：把歷史政治化

▲ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）認為，美國通過這項議案，嚴重傷害土耳其民族。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美國參議院12日全票通過一項議案，就是認定在一次世界大戰期間，150萬的亞美尼亞人遭到鄂圖曼帝國土耳其帝國「種族滅絕」，雖然不具法律效力，但是還是認定土耳其必須對歷史負責。土耳其對此譴責，這項議案會對土美關係之間產生負面影響，勿將歷史政治化。

根據半島電視台報導，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）將這項表決結果稱為社群媒體上的「政治表演」，而且這不具備法律約束力，或其他任何效力，這一項歷史性的舉動，打擊了安卡拉與華盛頓之間的關係。

卡夫索格魯強調，那些把歷史運用在政治目的的人是不想面對真相，「這是將歷史政治化的可恥例子之一」。

亞美尼亞人所認為的歷史是，1915~1917年鄂圖曼國逐漸衰敗的期間，多達150萬人遭到土耳其種族滅絕，世界上大約有30幾個國家認同這種說法。

土耳其堅決否認種族滅絕的說法，土耳其人與亞美尼亞人在一次世界大戰期間，都有成千上萬的人喪生，當時亞美尼亞人協助入侵的俄羅斯人，起身反抗鄂圖曼帝國軍，安卡拉方面多次提議土耳其與亞美尼亞組成「歷史學家聯合委員會」，長期審查爭議歷史。

▲亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）認為美國通過議案是為了防止種族屠殺的重要一步。右為吉爾吉斯總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）。（圖／路透）



今年10月由民主黨領導的美國眾議院以壓倒性票數，通過同一項議案，當時亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）就在推特上表示，「是向20世紀第一場#種族屠殺的150萬名罹難者致敬，也是為防範再出現種族屠殺政策而跨出的勇敢一步。#不再重演」

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）11月訪問美國時，就表示美國眾議院通過這項議案，嚴重傷害土耳其民族，為雙邊關係蒙上陰影。

土耳其總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）推文說，「歷史會記住這些決議是美國國會一些議員為反土耳其而做的不負責任、不理性的行動。」

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