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英國半數上班族怕選錯工作　60%的人「一年想離職96次」

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▲ 英國研究顯示，半數上班族對當前工作充滿了擔憂。（圖／翻攝PEXELS）

實習記者羅明輝／綜合報導

你對現在的工作滿意嗎？英國一項新的調查結果顯示，有超過一半的英國上班族擔憂自己選錯了工作，25%的人考慮轉換跑道，尋求不同的職業，甚至有40%的人願意接受比現更低的薪水，只為了從事能讓他們感到快樂的工作。

根據《太陽報》報導，授證機構PeopleCert日前委託OnePoll，針對2000名成年人進行「工作滿意調查」，結果發現高達四分之一的上班族都想換工作，而且其中每10個人，就有8人希望在五年內更換新的工作；6人對目前的工作職位感到無聊或是不滿意，每個月至少會出現8次跳槽念頭，一年下來，腦內至少萌生過96次「想離開公司」的想法。

數據顯示，從畢業至今，這些受訪的上班族一般已換過3次工作，同一份工作做最久的時間是七年。其中50%的人認為自己的職業生涯缺少方向，擔心自己選了不適合的工作，更有39%的人坦言，自己會選擇的現在工作，只是為了能準時支付帳單。

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲部分受訪者每個月至少萌生8次想離職的念頭。（示意圖／翻攝PEXELS）

40%的受訪者提到，自己寧可領比現在還要少的薪水，也想擁有一份讓人滿意、快樂的工作，還有60%的人願意用更長的工時來換取理想工作；多達52%的受訪者考慮搬到另一個城市發展，甚至有48%的人為了自己滿意的工作，願意到另一個國家發展。

有10%的人希望可以快點升遷，但認為自己需要重新接受培訓；還有三分之一的人認為自己當前的技能不夠，害怕與同事相比，導致自己容易在升遷和其他相關機會上被老闆忽視。除此之外，多達67%的受訪者都認為，經過「再培訓」，可以「重新點燃」他們對職業的熱情，所以正考慮在當前職位上多學習新技能。

▲ 擁有一份令人滿意的工作，對我們整體的幸福感和自尊心都相當重要。（圖／Pixabay）

PeopleCert創辦人兼執行長尼古拉德斯（Byron Nicolaides）指出，「擁有一份令人滿意的工作，對我們整體的幸福感和自尊心都相當重要，但很多人都對轉職充滿了困惑與不確定，不知道究竟該變換方向到哪裡。」他也提到，「快樂的員工是企業成功的催化劑，對自己工作感到滿意的員工，也能為老闆帶來積極、正面的影響」。

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