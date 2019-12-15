央行理監事會議本周四登場　利率預計連14凍

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國聯準會（Fed）在台灣時間12日凌晨宣布基準利率仍繼續維持在1.5%至1.75%之間，並暗示可能會持續「按兵不動」到2020年。台灣央行也將在本周四（19日）舉行理監事會議決定政策利率，市場預期，本季利率也將會「連14凍」。

中華信評母公司標準普爾預估，台灣今年的經濟成長率大約為2.5%，且明年經濟成長率在2.4%。其今年中預測台灣經濟成長率為亞洲四小龍之末，到了12月卻大逆轉，不論今年或是明年的經濟成長率預測，台灣都位居亞洲四小龍之首。

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中華信評表示，儘管台灣的出口已經連續數月下滑，但是由於民間的消費溫和回升，總體經濟增長獲得小幅提振。主要刺激因素來自於政府為吸引企業將供應鏈移回台灣，因而祭出了一連串誘因政策。

保德信投信指出，台灣內需消費力道平穩、加上美中貿易戰帶動部分轉單效益，以及國內市場資金充沛、通膨展望溫和，因此台灣央行無降息急迫性，預期將維持目前利率1.375%不變。此外，觀察台商回台投資累計金額上看8,000億，有望創造5.7萬就業，台灣經濟成長動能無虞。

在央行公布的第三季理監事會議紀錄中，也有點出多位理事考量貨幣政策因素的看法，央行理事認為，以調整利率脫離經濟衰退的決策需要更加審慎評估。

會議紀錄中指出，有位理事表示，若未來主要經濟體持續降息，須審慎思考台灣宜否跟進降息的問題。例如，日本擬以低利率寬鬆貨幣政策脫離不景氣，惟採行近三十年並無成效；在長期停滯下，大部分央行仍維持低利率寬鬆貨幣政策，除短期效果不明顯外，因利率未能發揮價格機能，可能導致資金流入房地產，而未投入實體產業，對長期經濟產生不利影響。

該名理事指出，央行決策者應瞭解貨幣政策須搭配財政政策及結構性政策，方能因應長期停滯。此論點值得決策者思考，以充裕資金刺激景氣的傳統作法效果其實並不佳。