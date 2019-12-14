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布干維爾建國在即　前自治政府官員主張與台建交

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中央社／外電報導

布干維爾（Bougainville）前自治政府首席秘書長、現任阿馬拉族領導人西里歐斯表示，布干維爾獨立建國後，應該選擇與奉行民主政治的台灣建立外交關係。

西里歐斯（Chris Siriosi）接受中央社記者電話訪問時表示，他已投入明年5月舉行的布干維爾自治區大選，競逐自治政府主席的職位。

西里歐斯除了是前布干維爾自治政府首席秘書長之外，目前也是一名律師，同時是現任阿馬拉族（Amara）領導人。據他指出， 布干維爾高達6成人口屬於阿馬拉族。

對於布干維爾日後要如何處理與台灣和中國的關係，西里歐斯強調，這是一項非常重要的議題。但他明確表示，面向東亞地區，獨立建國後的布干維爾應該要跟台灣、日本等奉行民主政治的國家建立外交關係。

隨著中國在南太平洋地區日益活躍，中國和布干維爾的經濟和貿易往來自然不可避免，對此，西里歐斯表示並不反對。不過，他擔心，中國或許會砸錢扶植親中政治人物參選。

他強調，布干維爾與中國的關係，應該僅止於經貿合作，他不希望看到中國在政治上干預布干維爾。

布干維爾公投結果出爐後，直到正式建國的這段時間，可說是攸關今後布干維爾以及巴布亞紐幾內亞政局的關鍵時刻。

▲▼布干維爾的地理位置。（圖／翻攝自Google map）

▲布干維爾的地理位置。（圖／翻攝自Google map）

西里歐斯解釋，布干維爾在正式獨立之前，首先要完成明年中舉行的布干維爾自治政府大選，然後布干維爾和巴布亞紐幾內亞將會進入可能長達2年的政治協商階段；待這協商階段完成後，公投結果才會被提交到巴布亞紐幾內亞國會要求認可。

針對布干維爾的經濟願景，西里歐斯希望正式獨立建國後，布干維爾的礦業是由布干維爾人所持有，而非現在主要由來自澳洲或中國等外資持有。

西里歐斯認為，布干維爾貨幣兌換美元匯價在理想上要保持穩定，同時要設立獨立自主的中央銀行。

對於布干維爾根據公投結果邁向獨立建國之路，西里歐斯認為，這是對布干維爾和巴布亞紐幾內亞的一個「雙贏」的做法。

他解釋，布干維爾的獨立公投，是根據2001年布干維爾和巴布亞紐幾內亞雙方於阿馬拉市所簽訂和平協議而舉行的；貫徹公投結果，就是貫徹雙方的協議，以及貫徹和平的意願。

他強調，布干維爾能夠獨立建國，巴布亞紐幾內亞勢必會在國際社會上贏得聲譽，這就是「雙贏」的局面。

南太平洋小島布干維爾稍早舉行公投，結果顯示，高達接近98%票數壓倒性支持布干維爾脫離巴布亞紐幾內亞，並且獨立建國。

布干維爾小檔案

首府：布卡（Buka），但獨立後可能以阿拉瓦（Arawa）為首都

面積：9384平方公里（約35個台北市大小）

語言：英文及巴布亞皮欽語（Tok pisin）則為通用語

人口：約24.9萬

地理位置：位於太平洋西南部，四周環海，是巴布亞紐幾內亞最東部省分，往東即與索羅門群島隔海相望，往南則為澳洲

獨立背景：布干維爾1988年與巴紐爆發內戰，雙方1997年談判後，在隔年結束衝突，並於2000年達成和平協議，在2002年成為自治區，協議包含未來會舉行公投決定是否完全獨立

巴布亞紐幾內亞小檔案

首都：摩士比港

面積：462840平方公里（約為台灣12.86倍）

語言：英語與原住民混合語、英語、莫圖語

人口：約877.6萬

地理位置：位於太平洋西南部，北東南三面分別與密克羅尼西亞、索羅門群島及澳洲等國隔海相望

1999年曾與中華民國建交16天

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