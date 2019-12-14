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英國工黨大選慘敗！美國民主黨憂心掀「極左路線」爭論

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▲▼　英國大選,工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）稍早表示，他未來不會再帶領工黨拚大選。（圖／路透）

▲英國工黨在選舉中遭遇挫敗，黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，未來不會再帶領工黨拚大選。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國大選13日落幕，左派的工黨（Labour Party）面臨84年來最慘戰績。美國因此出現大量相關討論，許多中間派民主黨人士認為，強生的勝利是一種警告，如果政黨或候選人路線太過左傾，可能輸掉明年11月的選舉。但黨內進步派（The Progressives）人士不以為然，直指「脫歐」是特殊狀況，兩國政治競爭的相似之處非常少。

美國前副總統拜登（Joe Biden）認為，英國大選的結果，對於民主黨是一種警告。他12日在一場捐款活動上表示，「看看工黨的路線如此左傾以後發生了什麼事……你會看到，人們說著『我的天呀，強生，肢體與情緒都跟我們的總統好像，竟然能夠勝選。』」

前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）於13日表示，脫歐議題讓美、英的政治情勢「有點難以比較」，但「柯賓（Jeremy Corbyn）在英國的災難，是一個明確的警告。」《中央社》報導，另名總統初選參選人布塔加智（Pete Buttigieg）也表達類似看法，並提議「建立聯盟，盡量取得多數席次。」

▲▼美國前副總統拜登（Joe Biden）宣布參選2020總統大選。（圖／翻攝自YouTube／Joe Biden）

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）投入2020總統大選，是民主黨呼聲最高的人選。（圖／翻攝自YouTube／Joe Biden）

歐巴馬首席策略幕僚阿克塞爾羅（David Axelrod）指出，脫歐是特殊的情況，且柯賓是一名「特別弱勢的候選人」，「但毫無疑問，他也比英國人想要的更左一點。這是一場選舉，一場競選，人們將會做出一些他們覺得有所幫助的比較。」民主黨資深策略學者卡維爾（James Carville）認為，「你的路線可以左傾，以至於輸給一個令你無法接受的現任執政者。這就是教訓，一個在你面前大喊的教訓。」

《紐約時報》報導，民主黨內的進步派人士不同意上述擔憂。他們認為，英美選情相差太多，根本無法比較。先進社會變革活動委員會（PCCC）共同創辦人格林（Adam Green）直指，把兩國的政治情勢相提並論「完全是捏造的敘述。」

拜登陣營的民調專家安扎隆（John Anzalone）認為，目前沒有證據顯示，外國選舉結果將影響民主黨選民如何看待候選人，但仍指出，「很多人認為，如果你推舉一名太過自由主義，或者極端自由主義的民主黨候選人，將會踏入危險之中。它是否強化了這一點？當然。」

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