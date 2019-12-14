141年祖傳水果蛋糕「被吃過兩口」　繼承者：當傳家寶繼續珍藏

▲美國福特家族的水果蛋糕已傳承五代共141年。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國密西根一個家族將一塊水果蛋糕當成傳家寶，從1878年至今保存了141年，只有2次被食用過的紀錄，一次是家族成員聚會時品嘗，另一次則是蛋糕被帶上電視節目試吃。蛋糕第五代傳人魯庭格（Julie Ruttinger）表示，蛋糕是家族的傳統，也是無價之寶，未來會繼續傳承下去。

據《福斯新聞》報導，魯庭格表示，「我的曾曾祖母福特（Fidelia Ford）建立了一項特別的傳統，那就是蛋糕烤好後得放一年才能在佳節中品嘗，但她最後一次烘烤蛋糕是1878年，最終來不及吃就過世了，所以隔年佳節來臨前，全家人一致認為她的水果蛋糕是遺產，並非食物，就這樣代代保存至今。」

魯庭格說，她的父親摩根（Morgan Ford）直到2013年去世前，都一直照料這塊水果蛋糕，並珍重地將它保存於家中瓷器櫃上方的古董玻璃盤中，即便離世前一刻仍心心念念，牽掛著這塊蛋糕。

事實上，該塊蛋糕曾被食用過兩次，第一次是1964年，當時84歲的家族成員阿莫斯（Amos Ford）認為蛋糕從未被品嘗過實在太可惜，便用小刀切了一小塊食用；第二次則是2003年，摩根帶著蛋糕上節目《今夜秀》（The Tonight Show），主持人萊諾（Jay Leno）及摩根分別品嘗了一小口。萊諾事後笑稱，蛋糕還需要放更久一些，而摩根則說，吃起來像被打碎的小麥。

據《底特律新聞》報導，金氏世界紀錄中並沒有最老水果蛋糕的項目，但目前世上保存最久的蛋糕，是從埃及墓穴中出土、擁有4176年歷史的一塊蛋糕，現今被收藏在瑞士一間時品博物館中。

魯庭格表示，這塊有141年歷史的水果蛋糕對全家人意義非凡，未來也會繼續傳承給後人，作為傳家之寶。

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