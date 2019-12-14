美英加星祭旅遊示警！印度東北部示威「無限期宵禁」　安倍出訪確定延期

▲許多當地人上街抗議《公民身份修正法案》（CAB）。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

印度《公民身份修正法案》（CAB）引爆強烈示威抗爭，東北部地區情勢尤其嚴重，儘管當局宣布宵禁、切斷網路，但示威者無視禁令，持續上街抗爭，與警方發生衝突。目前美國、英國、加拿大、新加坡等國已紛紛祭出旅遊警示，要求人民前往該地時必須「謹慎行事」。

綜合NDTV等外媒報導，目前當地的示威行動已讓孟加拉2名部長在最後一刻取消出訪行程，日本首相安倍晉三與印度總理莫迪（Modi）的會談也被延後。儘管阿薩姆邦今（14日）上午9時至下午4時暫時取消宵禁措施，許多民眾上街到加油站排隊加油，許多民眾上街短暫喘口氣，但當地網路仍未恢復，許多機構單位持續停擺。

英國當局表示，「印度部分地區正在抗議《公民身份修正法案》，在東北部發生暴力示威，尤其是在阿薩姆邦（Assam）與特里普拉邦（Tripura），阿薩姆邦城市古瓦哈提（Guwahati）已經實施無限期宵禁，共計10個地區的網路已被暫時切斷，交通運輸情況可能受到影響」，前往當地的人應該持續接收來自媒體的訊息，了解最新情況，聽從政府指示行動。

目前美國政府已終止前往阿薩姆邦的公差行程，建議避免出現在示威場所、保持低調、時刻注意周遭環境、關注當地媒體訊息、把安全狀況告知朋友家人、聽從政府指示。根據新加坡外交部最新消息，當局也針對印度東北部的情勢發布旅遊示警，「由於街頭出現抗爭，且部分航班與火車班次被取消，到當地旅行的狀況已受到衝擊」，建議在當地的新加坡人要隨時保持警惕，採取一切必要措施確保個人安全。

根據先前報導，執政的印度教「印度人民黨」（BJP）提出《公民身份修正法案》，允許逃離孟加拉、阿富汗與巴基斯坦的非法移民成為印度公民，符合條件的宗教包括印度教、錫克教、佛教、基督教、耆那教（Jain）與帕西教（Parsi）。此外，也修正了一條規定，外籍人士原本必須在印度工作、居住超過11年才能申請歸化，如果符合上述母國與宗教範圍，只需花費6年就可申請。

只不過，有人認為，該法不但違憲且有歧視意味，因法案不但排除了穆斯林，也不包括巴基斯坦的阿赫邁底亞教（Ahmadiyya）、緬甸羅興亞人（Rohingya）以及斯里蘭卡的泰米爾人（Tamil）。當地人擔憂，移民潮會削弱他們的文化與生活方式、政經力量、教育與就業機會甚至政府補助等等。

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