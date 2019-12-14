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慢跑途中遇「絕命大雪崩」！　淡定哥邊跑邊自拍嚇壞全網

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實習記者陳妙津／綜合報導

生死一瞬間時，竟然還有人能淡定自拍！加拿大艾伯特（Albert）男子霍華德（Bryon Howard）近日帶家人到路易斯湖（Lake Louise）度假，沒想到當他在湖畔步道慢跑時，卻忽然遭遇雪崩，眼見冰雪滾滾侵襲而來，他竟還能一邊逃命一邊自拍，事後將影片分享上網，讓看到的網友都為他捏把冷汗。

據CTV News報導，霍華德和家人一同到路易斯湖度假，由於他參與了一項連續一個月每天跑1英里的挑戰活動，因此下午5點時便獨自一人來到湖畔步道慢跑，一邊自拍紀錄過程，不料中途竟遇上雪崩。

▲▼雪崩,雪,雪山。（圖／達志影像／示意圖）

▲雪崩示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

從影片中可見，雪流奔騰而下，吞噬萬物，並逐漸逼近霍華德，他咒罵了一聲，便立刻沿著小徑奔跑逃命，影片清楚錄下他當時的喘氣聲，而身旁全是一片白茫茫大雪，所幸霍華德跑了一陣後，便遠離了危險區域，才放鬆直呼「WOW！真是太瘋狂了」。

霍華德表示，發生雪崩時，自己正在湖的盡頭，距離另一側約有800米，而積雪滾落而下，並迅速逼近，所幸自己對戶外運動並不陌生，能反應過來迅速逃命。他的妻兒則距離較遠，聽到一聲巨響後，便看到雪崩，也坦承其實早上便有預感會發生，卻並未穿著足夠保暖的衣物，如果不幸被活埋，很可能會直接凍死。

影片事後上傳至網路，立刻引起瘋傳，許多網友佩服霍華德在大難來臨前還淡定自拍，不過更多人為他捏了把冷汗直呼「好險」。

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