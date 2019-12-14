台股再刷新高挑戰1萬2千點　法人：留意下周外資放假量縮回檔

▲ 台股一度站上11,990點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國總統川普表示，中美第一階段協議幾近達成，加上原訂15日即將對大陸進口消費性商品課徵的關稅也將延後，激勵美股反彈、台股也再度刷新29年半來新高紀錄。台股昨（13）日盤中甚至一度來到11,990點，距離12,000點大關僅差臨門一腳。

昨日台股收盤為11,927點，據證交所統計，較上週五（6日）的11,609點上漲318點，漲幅約為2.74%；全體上市公司市場總值為新台幣36兆1,830.97億元，較6日市值35兆1,808.79億元增加1兆22.18億元，增幅約為2.85%。

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法人提醒，聖誕節假期即將到來，外資偏多操作即將趨緩，台股量將可能萎縮，且當少了外資的挹注，大型權值股就比較難有亮眼表現。此外，不少漲多的中小型個股也在創高後拉回，因此這波漲勢不會一路往上不降。

法人認為，12月加權指數將處於高檔狹幅盤整，但投資人仍可留意前景佳之5G、蘋果相關供應鏈，仍會有所表現。選股上可以留意高檔拉回的股票去做低接，或是以傳產、金融等近期尚未漲多的股票，作為風險分散標的。

展望2020年，法人表示，台股將在5G趨勢下持續成長，待5G基礎設施更加完善後，市場需求將隨之而來，預期1月將重啟上攻走勢，台股有望再創新高。