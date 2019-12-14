「黑冰」又釀禍！韓高速公路一早2連環車禍....30車撞爛5死25傷

實習記者羅明輝／綜合報導

南韓慶尚北道今（14）日連續發生2起嚴重連環車禍，10輛車在連接尚州市和永川市間的高速公路上發生追撞，其中6、7輛車當場起火燃燒，現場頓時濃煙瀰漫。沒想到，在事故相鄰2公里外的路段，竟同時也有多達20輛車連環相撞，2起意外共導致5死25傷。

根據《韓聯社》報導，清晨4時40分左右，包括一輛貨運卡車在內的10輛車先是在高速公路上撞成一團，其中6、7輛車瞬間起火燃燒，竄出陣陣濃煙。由於火勢相當猛烈，警消人員一直到事發2小時後才終於撲滅，整起事故共造成4人死亡、8人受傷。

不料，在距離這起車禍的2公里處，同時也發生20輛車連環追撞的事故，釀成1死17傷的悲劇。

▲ 尚州市和永川市間的高速公路接連發生2起連環車禍，6、7輛車起火燃燒。（圖／翻攝自慶尚北道消防署）

對此，警方說明，當地之所以會在短時間內發生2起嚴重車禍，應該是因為才剛下完一場雨，加上清晨溫度較低，導致雨水在高速公路路面上結了一層薄冰，這一現象又被稱為「黑冰」。黑冰路面的滑度較一般路面滑14倍，更何況當時天色昏暗，大部分車輛打滑根本來不及煞車，才會接連失控追撞。警方透露，事故路段目前已經進行交通管制，同時也派人進一步調查確切的事故原因與損失。

據悉，上個月15日，在光州至原州的高速公路路段，才發生過21輛車連環追撞的事故，共造成3人受傷。當時多虧一名男駕駛在路邊不停向後方來車揮手警告，才沒有造成更嚴重的傷亡。

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