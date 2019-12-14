要求台灣籍員工「必須持有中國護照」才能任職！世界銀行回應了

▲世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）。（圖／路透社）

財經中心／綜合外電報導

世界銀行（World Bank）傳出台灣員工若要任職，必須要有中國國籍才能在世界銀行工作，然而，根據中華民國法律規定，若要擁有中國國籍，就必須要放棄中華民國國籍，引起台灣網友討論。世界銀行發言人表示，「這並不符合我們的價值觀，因此趕緊糾正。」

根據美國《Axios》報導，世界銀行人力資源部工作人員告訴台灣籍員工，只有擁有「中華人民共和國」身份證件的台灣人，才能被世界銀行僱用。然而，台灣法律禁止台灣民眾擁有中國的雙重國籍，也就是說，如果民眾想要在世界銀行工作，就必須要放棄中華民國國籍，不然就要放棄工作機會，從中作出選擇。

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報導指出，台灣不是世界銀行的成員國之一，但世界銀行長期僱用台灣國民作為員工。當消息曝光後，世界銀行一名發言人表示，公司的主管發現到這個問題時，立即修訂這樣的作法，因為世界銀行長期下來，按造慣例優先僱用來自成員國和世界銀行集團業務所在國家的國民，「造成部分員工被要求取得另一本護照感到遺憾。」

該名發言人說，「世界銀行的員工僱用原則要求我們公平對待員工。然而，令人感到遺憾的是，這樣的做法卻導致部分員工必須要拿到另一份護照，使得國籍作為世界銀行的成員國。這並不符合我們的價值觀，因此趕緊糾正。」因此，修訂後，不是世界銀行的成員國或經營國的工作人員，依然保留其原本的職位。

報導也指出，中國有計畫將台灣及其台灣人趕出國際社會與多邊組織，但是以這種方式強迫自己的員工取得他國國籍，已經違反了世界銀行的僱用原則。