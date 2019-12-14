勞動部「下令清查」張綱維旗下所有公司！北檢請民航局協助追查遠航財務狀況

▲遠航董事長張綱維於總公司召開記者會，回應遠航停飛一事。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／台北報導

遠東航空無預警宣布13日起暫停營運，隨即董事長張綱維又說整起停航事件是「大烏龍」，但民航局卻收到遠航的停業公文，上面蓋著張綱維的印章，讓各界都看不懂。北檢火速傳喚張綱維到案說明，勞動部也要求各縣市政府清查張綱維名下的其他公司，了解其營運狀況以及進行勞動檢查。

張綱維於開完記者會後，北檢以被告身分傳喚到案說明，同時傳喚遠航副董事長鄭晴文作證，經過4個小時訊問，辦案人員向張綱維確認停飛事件的經過，也釐清遠航停飛公告前1天，申請轉讓價值240萬元三信商銀持股給女友范璧如，以及從公司提領數百萬元的流向與原因，逐一訊問。

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張綱維解釋，這只是轉讓個人持股，並拿回過去幫公司墊付的款項，沒有違法。他神情輕鬆於庭外受訪指出，「配合檢方了解遠航狀況，希望能永續經營，保障1000多個家庭的生計。」檢察官訊後諭令張綱維限制出境、出海、住居。

北檢已請民航局協助追查遠航財務狀況，從2018年起，指揮調查局北機站密查1年，發現遠航與張綱維掌控的其他公司款項流動頻繁。此外，為了避免影響勞工的權益，勞動部也發文給各縣市政府，要求清查張綱維名下其他公司的營運狀況與勞動檢查。

勞動部表示，已與遠東航空公司代表及勞資會議勞方代表會面，確認遠航已經公告無規劃大量解僱勞工情事，後續勞動部將持續入廠檢查輔導，確保遠東航空各縣市營運據點的員工權益。

勞動部指出，台北市政府勞動局已依據大量解僱勞工保護法第11條第3項，將遠東航空公司列為預警查訪對象，勞動部將提供該局會計師或律師入廠查訪所需費用。

由於遠東航空公司目前在桃園、台中、高雄、馬公及澎湖都有相關的營業據點，勞動部除勞動力發展署及勞保局，也會在遠航各營業據點就近提供員工協助外，勞動部勞檢機構也一併入廠檢查輔導，以確保勞工權益。

勞動部也要求遠東航空公司應配合勞政機關入廠查訪不得拒絕，如有拒絕情事，得依法進行裁罰。

▲遠航發公文給民航局，申請暫時停業。（圖／讀者提供）