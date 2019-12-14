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美國防部長：美中競爭但沒冷戰　重點是引導中國走「正確道路」

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▲▼美國國防部長艾斯培（Mark Esper）訪問越南，獲越南國防部長吳春歷迎接。（圖／路透）

▲美國國防部長艾斯培（右）訪問越南時，獲越南國防部長吳春歷迎接。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國國防部長艾斯培（mark esper ）近日在外交關係協會表示，中國及俄羅斯正透過增強軍力，以及利用各種具影響力的方式挑戰世界秩序，例如北京當局提倡的一帶一路，因此這兩國是五角大樓當前兩大優先任務。

據Nikkei Asian Review報導，艾斯培表示，中國及俄羅斯正加速武裝部隊現代化並將觸角延伸至太空與網路領域，不僅侵犯較小國家的主權，還是試圖破壞國際法規範，損害他人利益。

艾斯培說，印太地區有許多國家仍期待美國領導，在上個月去曼谷訪問時，東協各國的國防部長「一再私下譴責中國的脅迫與恐嚇」，並「讚揚美國願守衛印太地區的自由及開放」，種種跡象證明美國在該地區的作法仍優於中國方式。

不過當被問及美中貿易談判時，艾斯培表示，自己並不希望中國成為敵人，雖然目前兩國相互競爭，但說處於冷戰狀態還為之過早。美中兩國13日以達成第一部份貿易協定，這代表長達一年多的貿易戰僵局有望得解。

艾斯培說，自己將與中國國防部長對話，「我們已經進入了大國競爭時代，沒有必要讓中國成為敵人，我認為最重要的是，無論是經濟、外交或是軍事方面，都要與中國建立更多橋樑，以確保中國在未來幾十年中朝正確路途邁進，成為遵循世界秩序的一部分，而非破壞。」

但他同時也警告，若與兩國關係轉糟，美國及北約需要對中國與俄羅斯做好準備。北約盟國已經同意追加每年國防預算1300億美元，有望在2024年以前達每年4000億美元。

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