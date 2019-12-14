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總是被忽略！楊安澤成民主黨辯論唯一「有色人種」　坦言：種族影響參選

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▲▼美國民主黨台裔總統候選人楊安澤。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民主黨台裔總統候選人楊安澤。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨台裔候選人楊安澤（Andrew Yang）以4％的支持率通過民調門檻，成為唯一闖入民主黨2019年最後一場辯論的「有色人種」。不過近來他的支持者卻批評，主流媒體在報導上刻意忽略楊安澤，對他的選民跟證件都非常不公平。而楊安澤也坦承，這一切可能都是種族問題。

楊安澤在統計截止日期前兩天，以4％的支持度通過民主黨全國代表大會的門檻，與前總統拜登（Joe Biden）、麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）、印第安納州南灣市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）、環保人士思特爾（Tom Steyer）等5人一同獲得民主黨12月19日辯論資格。

近來，楊安澤的支持者不斷批評，媒體不僅在平常的報導中忽略楊安澤，甚至有超過10次以上，楊安澤的畫像與名字直接在候選人名單被消失。對此楊安澤接受NBC訪問時表示，「某種意義上來說，種族問題可能會影響我的參選，因為我（的參選）對各種媒體來說都是全新的。」

在幾乎每一場辯論中，楊安澤獲得的發言時間都是最少的，甚至被許多支持率低於他的候選人超過。以11月舉行的辯論來說，楊安澤直到最後32分鐘才被問到問題；而今年6月的辯論中，楊安澤僅發言4次，但也因為他全程未插嘴，抱持良好風度，讓他的推特在辯論結束後，竟有超過10萬名新粉絲追蹤。

►民主黨12人廝殺「3領頭羊互打」　台裔楊安澤終於被看見！
►歧視中長大…台裔楊安澤坦言「很痛」仍緩頰：美國對攻擊性言論太嚴厲
►台裔楊安澤接受「私訊」專訪…大展親民作風　直言：我比川普準備得還充分

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