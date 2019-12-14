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新總統仍是統治菁英！阿爾及利亞示威延燒「誓言瓦解政治體制」

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▲阿爾及利亞示威者12月13日走上首都阿爾及爾（Algiers）街頭，抗議總統大選結果。（圖／路透）

▲阿爾及利亞示威者13日走上首都阿爾及爾（Algiers）街頭，抗議總統大選結果。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

北非國家阿爾及利亞（Algeria）於12日舉辦總統大選，國家選舉委員會13日宣布，前住房部長、資訊部長塔布納（Abdelmadjid Tebboune）以58％選票勝出，繼承前總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）長達20年的執政。上萬名示威者13日走上街頭，他們指出，5名候選人都是與前朝、軍方關係密切的統治菁英，選舉遭到操作，誓言將會持續抗議，直到現存的政治體制瓦解為止。

▲阿爾及利亞新任總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）於13日的記者會上談話。（圖／路透）

▲塔布納（Abdelmadjid Tebboune）當選新總統，13日在記者會上談話。（圖／路透）

阿爾及利亞12日舉行總統大選，選委會13日公布，塔布納贏得58.15％選票，不必舉行第二輪選舉，直接勝出。據了解，本傑里那（Abdelkader Bengrina）獲17.38％選票位居第二，前總理本弗利斯（Ali Benflis）獲10.55％選票位居第三，前文化部長米侯比（Azzedine Mihoubi）獲7.26％選票位居第四，未來黨（el Moustakbal）黨魁貝萊德（Abdelaziz Belaid）獲6.66％選票位居第五。

據了解，74歲的塔布納曾任住房部長、資訊部長，與國家實際上領導人、國民軍最高指揮官薩拉赫（Ahmed Gaid Salah）關係密切，因此被百姓稱為「天選之人」。他以追查納稅人「被偷竊、藏匿於國外」的錢財作為競選口號，雖然如今獲得壓倒性勝利，但要處理政府無能、貪腐、與衰退的經濟，仍將面臨重大考驗。

▲阿爾及利亞示威者12月12日走上首都阿爾及爾（Algiers）街頭，抵制總統大選投票。（圖／路透）

▲▼示威者12日走上街頭，抵制總統大選投票。（圖／路透）

▲阿爾及利亞示威者12月12日走上首都阿爾及爾（Algiers）街頭，抵制總統大選投票。（圖／路透）

綜合BBC、《半島電視台》、《衛報》報導，上萬人示威者13日集結在首都阿爾及爾（Algiers）街頭，高喊「選舉被操弄了」、「他們都該被清除」，譴責投票是一場保護政治體制利益的策略與「騙局」，因5名候選人都是受到「官方認可」，與前總統有所關聯的政治菁英階層人士，他們誓言持續抗議，直到瓦解現存政治體制為止。

32歲老師曼內爾（Manel）表示，「我們原本就預期塔布納會贏得第一輪選舉，這很好猜，因為我們知道，他是軍方中意的候選人，沒有公平的競爭。」31歲公務員馬里亞姆（Meriem）說，「塔布納比包特夫里卡更糟糕，大家都知道他也是『小偷』之一，我們沒有投票，我們也不會退縮。」

▲阿爾及利亞示威者12月11日走上首都阿爾及爾（Algiers）街頭，抵制總統大選投票。（圖／路透）

▲▼示威者們自從2月起就周周抗議，要求統治菁英階層交出權力。圖為12月11日的抗議情況。（圖／路透）

▲阿爾及利亞示威者12月11日走上首都阿爾及爾（Algiers）街頭，抵制總統大選投票。（圖／路透）

官方指出，雖然示威者不斷呼籲抵制，仍有高達900萬人，也就是40％選民投票，足以證明舉辦選舉是對的決定。國家電視台評論員高特（Ahmed Mizab）說，這一場選舉「有利且正確」，「投票率令人滿意，也將賦予新任總統足夠的支持，以實現他的改革。」

82歲前總統包特夫里卡2月宣布，將要投入競選，尋求第五次連任，引發全國抗議，4月黯然下台，結束長達20年的執政。當局與軍方認為，投票選出新總統才能結束紛亂，但自稱「人民運動」（Hirak）的示威者仍周周集結，要求統治菁英階層把權力交給新世代人選。


►中風、高齡82歲想繼續掌權　阿爾及利亞「萬年總統」引爆示威

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