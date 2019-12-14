滑梯、鞦韆都上榜！日媒查公園「有生命危險」　1萬多座仍使用中

▲日本危險的公園高達1萬座。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

公園可提供給不分老少的居民使用，但日本媒體的調查卻發現，有將近2萬座公園的遊樂設施具有「威脅生命的危險性」，恐怖的是，其中1萬座的公園仍在被持續使用。

日媒NHK從9月至10月針對全國縣政府所在地、核心市、政令指定城市及東京23區，一共約9萬座的公園遊樂設施進行調查發現，其中的17%、1萬5300多座公園具有危險性，且約1萬座公園至今仍被使用中。

報導指出，這些公園都包含了像滑梯、鞦韆等遊樂設施，滑梯的扶手有可能夾住孩子的脖子，鐵棒、水泥製設施等則有讓孩子跌倒、撞到頭部的可能，相當危險。

公園一般由地方自治團體管理，去年起，按照法律必須每年檢查一次，那麼為何還有將近1萬座危險公園沒有撤除？部分地方自治團體回應，「考慮到使用者的便利性」、「預算困難」、「尚未決定解決方案」、「沒有禁止使用的義務」等，遲遲無法拆除危險公園。

事實上，遊樂設施在近12年中發生133件重大事故，1人死亡、76人則是骨折、斷指等重傷；從原因來看，有52起是遊樂設施倒塌、損壞引起的，9起是遊樂設施的釘子、螺絲等基礎建設部分造成受傷。

對此，國土交通省表示，會造成生命危險或嚴重、永久性傷害的設施，都應該盡速撤除，希望自治團體根據危險性決定應中止使用或修繕。另外，在確實檢查的同時，也會支援拆除費用，「真的想避免事故發生」。

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